Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Gleisarbeiten muss die Waldhofstraße am Freitag, 12. Juni 2026, im Zeitraum von etwa 1 Uhr bis etwa 5 Uhr für den Bahnverkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Bahnlinie 1.

Linie 1

verkürzter Linienweg zwischen Rheinau Bf und Alte Feuerwache

– Bedienung des Streckenabschnitts zwischen Alte Feuerwache und Schönau durch Schienenersatzverkehr (SEV)

Schienenersatzverkehr (SEV)

– Bedienung der Haltestellen Alte Feuerwache, Carl-Benz-Straße, Neuer Meßplatz, Herzogenriedstraße, Luzenberg,

Waldhof Bf, Waldhof Nord, Schönau Siedlung, Schönauschule und Schönau

Umstieg zwischen Bahn und Bus an der Haltestelle Alte Feuerwache

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 07:58