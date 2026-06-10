Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Gleisarbeiten muss die Waldhofstraße am Freitag, 12. Juni 2026, im Zeitraum von etwa 1 Uhr bis etwa 5 Uhr für den Bahnverkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Bahnlinie 1.
Linie 1
verkürzter Linienweg zwischen Rheinau Bf und Alte Feuerwache
– Bedienung des Streckenabschnitts zwischen Alte Feuerwache und Schönau durch Schienenersatzverkehr (SEV)
Schienenersatzverkehr (SEV)
– Bedienung der Haltestellen Alte Feuerwache, Carl-Benz-Straße, Neuer Meßplatz, Herzogenriedstraße, Luzenberg,
Waldhof Bf, Waldhof Nord, Schönau Siedlung, Schönauschule und Schönau
Umstieg zwischen Bahn und Bus an der Haltestelle Alte Feuerwache
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 07:58