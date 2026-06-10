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25.000 € Freilichtbühne – RheinNeckar HeldenAward
10.06.2026, 11:50 Uhr

Mannheim – 25.000 € Förderung für die Freilichtbühne – RheinNeckar HeldenAward unterstützt Sanierung des Regiehauses

25.000 € Freilichtbühne – RheinNeckar HeldenAwardMannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Auszeichnung der VR Bank Rhein-Neckar eG würdigt kulturelles Engagement – Große Freude bei der Freilichtbühne Mannheim: Im Rahmen der diesjährigen RheinNeckar HeldenAwards wurde der traditionsreiche Verein mit einer Förderung in Höhe von 25.000 Euro ausgezeichnet. Die finanzielle Unterstützung floss in die dringend notwendige Sanierung des Regiehauses.

Die symbolische Übergabe der Fördersumme erfolgte durch Dr. Konrad Braun, Vorstandsmitglied der VR Bank Rhein-Neckar eG, unmittelbar vor der Premiere des Familienstücks „Die goldene Gans“. Vor rund 500 Zuschauerinnen und Zuschauern nahm der Vorstand der Freilichtbühne Mannheim die Auszeichnung auf der Bühne entgegen.

Die Vereinsverantwortlichen zeigten sich über die Förderung erfreut und bedankten sich bei Dr. Braun sowie der VR Bank Rhein-Neckar eG für die Unterstützung der kulturellen Infrastruktur in der Region. Das Publikum würdigte die Auszeichnung mit langanhaltendem Applaus.

„Mit der Auszeichnung möchten wir Initiativen stärken, die das soziale und kulturelle Leben in unserer Region bereichern“, betonte Dr. Konrad Braun. „Die Freilichtbühne Mannheim ist ein herausragendes Beispiel für ehrenamtliches Engagement und kulturelle Vielfalt.“

RheinNeckar HeldenAwards fördern Engagement in der Region

Die RheinNeckar HeldenAwards werden jährlich von der VR Bank Rhein-Neckar eG vergeben. Ausgezeichnet werden Projekte, Einrichtungen und Initiativen, die sich in besonderer Weise für gesellschaftliches Engagement, Bildung sowie das soziale Miteinander in der Metropolregion Rhein-Neckar einsetzen.

Auch 2026 haben gemeinnützige Organisationen und Vereine wieder die Möglichkeit, ihre Projekte einzureichen. Bewerbungen können noch bis zum 24. Juni über die Förderplattform eingereicht werden.

Die Auszeichnung der Freilichtbühne Mannheim unterstreicht die Bedeutung ehrenamtlicher Kulturarbeit und zeigt, welchen Beitrag engagierte Vereine für das gesellschaftliche Leben in Mannheim und der gesamten Region leisten.

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 11:50

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