Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 17-jähriger Jugendlicher soll am Dienstagabend in einem Mode-Outlet in der Mannheimer Innenstadt zwei Hosen gestohlen haben. Der Diebstahl flog auf, weil einem Ladendetektiv die ungewöhnlich „dicke Hose“ des Jugendlichen auffiel.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim betrat der Jugendliche gegen 19:15 Uhr das Geschäft im Quadrat O 7. Als er das Modegeschäft rund 15 Minuten später wieder verlassen wollte, wurde ein Ladendetektiv auf ihn aufmerksam und sprach ihn an.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17-Jährige zwei Hosen im Gesamtwert von rund 70 Euro aus der Auslage genommen hatte. In einer Umkleidekabine zog er die Kleidungsstücke übereinander an und trug anschließend seine eigene Hose darüber. Auf diese Weise wollte er das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen.

Polizei übernimmt den Fall

Der Jugendliche wurde zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht. Dort wurde er später seiner Mutter übergeben.

Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 15:16