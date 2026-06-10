Mainz – Trauer um Alexander Licht

Mainz / Ludwigshafen. Die CDU Rheinland-Pfalz trauert um Alexander Licht, der gestern Nacht nach kurzer schwerer Krankheit 73-jährig im Kreise seiner Familie verstorben ist. Der Landesvorsitzende Gordon Schnieder würdigt seine Verdienste:

„Mit Alexander Licht verlieren wir einen leidenschaftlichen Politiker und einen treuen Freund. Alexander Licht hat als Abgeordneter für unser Land über Jahrzehnte viel bewirkt. Er hat sich seiner Aufgabe mit ganzem Herzen gewidmet und sich für die Menschen in seiner Region eingesetzt, wo es nur ging. Für seine Heimat war Alexander Licht schon früh kommunalpolitisch engagiert. Er saß bis zuletzt für die CDU im Kreistag und im Verbandsgemeinderat. Fast 30 Jahre lang war er Vorsitzender unseres CDU-Kreisverbandes Bernkastel-Wittlich – ein großer Verdienst für unsere so wichtige Arbeit vor Ort. Außerdem war er zuletzt auch Vorsitzender der Senioren-Union im Kreis. Wir werden Alexander Licht mit seinem außerordentlichen Engagement nah bei den Leuten nicht vergessen. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen.“

Quelle CDU Rheinland-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 15:53