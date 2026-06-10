Maikammer / Landkreis Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Senioren im Visier von Telefonbetrügern – Vierstelliger Betrag vom Konto abgehoben – Mit einer besonders dreisten Betrugsmasche haben sich unbekannte Täter in Maikammer als Bankmitarbeiter ausgegeben und dabei einen vierstelligen Geldbetrag erbeutet. Die Polizei warnt eindringlich vor sogenannten „falschen Bankangestellten“, die gezielt ältere Menschen ins Visier nehmen.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Edenkoben kam es am Dienstag gleich zu zwei entsprechenden Betrugsversuchen. In beiden Fällen meldete sich telefonisch ein angeblicher Mitarbeiter einer Bank bei älteren Einwohnern von Maikammer.

Die Anrufer behaupteten, Unbekannte hätten versucht, über die Plattform eines Onlinehändlers Geld von den Konten der Betroffenen abzubuchen. Dies habe man angeblich in letzter Minute verhindern können. Um die Konten nun zu sichern, sollten die Angerufenen ihre PIN sowie ihre EC-Karte an einen weiteren Mitarbeiter übergeben, der kurze Zeit später vorbeikommen würde.

Täter heben vierstelligen Geldbetrag ab

Während eine betroffene Person den Betrugsversuch rechtzeitig erkannte und das Gespräch beendete, fiel ein weiteres Opfer auf die Masche herein.

Die Betrüger erhielten die EC-Karte samt PIN und konnten anschließend einen vierstelligen Geldbetrag vom Konto abheben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei gibt wichtige Sicherheitshinweise

Die Polizei warnt eindringlich davor, persönliche Bankdaten oder Karten an unbekannte Personen herauszugeben.

Wichtiger Hinweis:

Banken fragen niemals telefonisch nach PINs oder TANs.

EC-Karten dürfen niemals an unbekannte Personen übergeben werden.

Vertrauliche Zugangsdaten gehören ausschließlich in die Hände des Kontoinhabers.

Bei verdächtigen Anrufen sollte das Gespräch sofort beendet und die eigene Bank oder die Polizei informiert werden.

Die Täter nutzen gezielt den Überraschungseffekt und setzen ihre Opfer unter Druck, um an sensible Daten und Geld zu gelangen.

Quelle: Polizeiinspektion Edenkoben

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 17:00