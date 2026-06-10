Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

In der Hip-Hop-Szene hat sich die französische Choreographin Anne Nguyen mit ihrer Compagnie par Terre längst einen Namen gemacht. Für ihre jüngste Kreation [Superstrat[, die am Mittwoch, 17.6.2026 um 10 und um 19.30 Uhr auf der Kleinen Bühne der Pfalzbau Bühnen gezeigt wird, erarbeitete sie ein großartiges Solo des jungen Ivorers Mark-Wilfried Kouadio alias „Willy Kazzama“. Der Titel des Stücks leitet sich vom linguistischen Begriff „Superstrat“ ab, der eine neue Sprache bezeichnet. Gemeinsam mit Mark-Wilfried Kouadio begibt sich Anne Nguyen auf die Suche nach dem, was die uralten Wurzeln des Tanzes, der Musik und des Erbes der afroamerikanischen Diaspora verbindet.

Kouadio, der vom Volk der Bété im Norden der Elfenbeinküste stammt, fühlt sich sowohl in traditionellen als auch urbanen Tänzen zu Hause. In den Dörfern seiner Heimat spielt der Tanz eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen, aber auch im persönlichen Leben. In seinem Solo führt Mark-Wilfried Kouadio durch verschiedene Schichten des Tanzes. [Superstrat[ ist wie eine unendliche Variation von Bewegungen orchestriert. Wenn sich Kouadios Wirbelsäule fließend bewegt, er seine Arme ausbreitet, als hätte er große Flügel, seinen Oberkörper pulsieren lässt oder seine Arme kraftvoll vor sich herschwingt, erfahren die Betrachter durch ihn un¬zählige Körperzustände, Energien und Vorstellungswelten. Animiert vom pochenden, mitreißenden Soundtrack von Pierre Demange und Grégoire Letouvet, der Klavier, Schlagzeug und Elektroklänge pulsieren lässt, entdeckt man die Ähnlichkeiten zwischen den traditionellen afrikanischen Tänzen und den Hip-Hop-Stilen der letzten Jahrzehnte. Die farbenfrohen Kostüme zum Stück entwarf Ludivine Maillard.

Einheitspreis 27 € / ermäßigt 18 €, Vormittagsvorstellung 10:00 UHR: Einheitspreis 17 € / ermäßigt 10 €, Kartentelefon 0621/504 2558

© Patrick Berger / Theater im Pfalzbau

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 16:10