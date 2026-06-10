Landau – Traumnacht im Zoo Landau

Landau/südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Tiere, Wissen, Spiel, Spaß und Comic-Helden bei der Traumnacht im Zoo Landau in der Pfalz: Zoo und Zooschule Landau bereiten Familien einen besonderen Abend

Kürzlich fand im Zoo Landau in der Pfalz die „Traumnacht im Zoo“ statt – eine Sonderveranstaltung für schwer bzw. chronisch kranke sowie behinderte Kinder und deren Familien. Die internationale Aktion geht auf eine Initiative des Rotterdamer Zoos Blijdorp aus dem Jahr 1996 zurück. Damals wurde erstmals ein kostenloser Abend für krebskranke Kinder und ihre Angehörigen veranstaltet. Inzwischen beteiligen sich Zoos weltweit an der besonderen Veranstaltung. Der Zoo und die Zooschule Landau sind seit 2007 Teil dieser Aktion. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit können die betroffenen Familien einen unbeschwerten Abend im Zoo verbringen.

In diesem Jahr waren über 400 Gäste angemeldet. Das Team der Zooschule hatte dafür erneut ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Auf dem gesamten Zoogelände und in der Zooschule warteten zahlreiche Mitmach- und Erlebnisstationen auf die Familien. Mit echter Dromedarwolle bastelten die Kids Erinnerungsstücke, außerdem gab es verschiedene Spielangebote. Spielerisch erfuhren die Kinder Wissenswertes über die Futtervorlieben der Zootiere sowie über Schädel und Gebisse unterschiedlicher Tierarten. Bei „Frag die Biologin“ konnten Fragen zum persönlichen Lieblingstier gestellt werden.

Gemeinsam gestalteten die Gäste zudem ein Erinnerungsbanner zur Traumnacht. Beliebt waren außerdem das Kinderschminken sowie die Tierkontakte mit Gecko, Schlange und Riesentausendfüßer. Die Erdmännchen, Zebramangusten und Otter erhielten einen besonderen Abendsnack, während Raubtierpfleger Michael Schwan spannende Einblicke in seine Arbeit mit den Tieren gab. In der Freiflughalle durften die Kinder sogar selbst Mehlkäferlarven an die Vögel verfüttern und natürlich waren auch das Füttern und Striegeln der Streichelzooziegen sehr beliebt.

Ein weiteres Highlight des Abends waren die „Helden für Herzen“. Mitglieder des gleichnamigen gemeinnützigen Vereins schlüpfen ehrenamtlich in die Rollen von Superhelden, Prinzessinnen und Fantasiefiguren, um kranken oder behinderten Kindern Freude zu bereiten. Ob Spiderman, Obi-Wan Kenobi oder die Eisprinzessin – die Figuren begeisterten die Kinder und waren gefragte Fotomotive.

Unterstützt wurden Zoo und Zooschule erneut von der Jugendfeuerwehr Landau. Unter der Leitung von Marcel Esch und Ferdinand Weis sorgten die jungen Feuerwehrleute mit einem beliebten Feuerlösch-Spiel für viel Spaß bei kleinen und großen Gästen.

Für die Verpflegung sorgte das Team der Zoogastronomie „Erdmännl“ mit Grillgut und Getränken. Traditionell klang der Abend auf der großen Zoowiese bei Lagerfeuer und Stockbrot aus.

Die „Traumnacht im Zoo“ bedeutet jedes Jahr einen großen organisatorischen Aufwand und viel Vorbereitung. Gleichzeitig zählt sie zu den schönsten Veranstaltungen des Zoojahres. Viele Familien nehmen bereits seit Jahren teil – und auch diesmal hieß es zum Abschied vielfach: „Bis nächstes Jahr“.

(Quelle: Zooschule Landau)

Stadtverwaltung Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 17:23