Landau – Annweiler / Metropolregion Rhein-Neckar – Falsche Polizeibeamte und Telefonbetrüger erneut aktiv – Die Polizeidirektion Landau warnt aktuell vor einer Häufung von mutmaßlichen Betrugsanrufen in der Verbandsgemeinde Annweiler. Nach Angaben der Polizei könnten es sich dabei um sogenannte Schockanrufe sowie Anrufe durch falsche Polizeibeamte handeln.

Bei dieser Betrugsmasche versuchen die Täter am Telefon, ihre Opfer durch erfundene Notlagen, Unfälle oder angebliche polizeiliche Ermittlungen unter Druck zu setzen. Ziel ist es meist, an Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen zu gelangen.

Polizei gibt wichtige Verhaltenstipps

Die Polizeidirektion Landau rät dringend:

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über persönliche, finanzielle oder sonstige sensible Daten.

Legen Sie bei verdächtigen Anrufen sofort auf.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.

Ziehen Sie bei Unsicherheiten eine Vertrauensperson hinzu, beispielsweise Nachbarn, Freunde oder Angehörige.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Verdächtige Anrufe sofort melden

Wer einen entsprechenden Anruf erhält, sollte sich umgehend an die Polizei wenden und den Vorfall melden. Jede Information kann dabei helfen, weitere Straftaten zu verhindern und die Täter zu ermitteln.

Die Polizei appelliert insbesondere an ältere Menschen und deren Angehörige, aufmerksam zu sein und über die bekannten Betrugsmaschen aufzuklären.

Quelle: Polizeiwache Annweiler

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 16:31