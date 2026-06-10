Lachen-Speyerdorf Die Abteilung Inklusive Abenteuer- und Erlebnissporttage (IAE) der Turn- und Sportgemeinschaft Lachen-Speyerdorf 1910 e. V. bietet auch in den Sommerferien 2026 ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche an. Bewegung, Naturerlebnis und Gemeinschaft stehen dabei im Mittelpunkt.

Beim zweitägigen Boulderkurs können Kinder erste Erfahrungen im Klettersport sammeln und spielerisch Kraft, Koordination sowie Selbstvertrauen stärken. Die Abenteuer- und Erlebnistage ermöglichen eine aktive und abwechslungsreiche

Feriengestaltung. Täglich können die Teilnehmenden aus sportlichen, kreativen und spielerischen Angeboten wählen.

Ein besonderes Highlight sind die zwei Tage Stehpaddeln, bei denen die Kinder Bewegung auf dem Wasser erleben und die Natur aus einer neuen Perspektive entdecken.

Erstmals im Programm ist ein mehrtägiges Jugendcamp in der Bildungsstätte Wolfshausen bei Marburg. Kletteraktionen, Wasserabenteuer, Geländespiele und gemeinsame Lagerfeuerabende versprechen unvergessliche Ferienerlebnisse.

Für alle Angebote sind noch Restplätze verfügbar!

Sommerferienangebote:

Für Kinder von 7-13 Jahren

• Bouldern – Klettern auf Absprunghöhe

2.-3. Juli | 9-16 Uhr | 49,- Euro

• Abenteuer- und Erlebnistage – Wähle Dein Angebot

13.-17 Juli | 9-16 Uhr | 122,50 Euro

Für Kinder von 8-12 Jahren

• Stehpaddeln

3. & 4. August | 13:30-17.30 Uhr | 14,- Euro

→ Anmeldung unter https://www.unser-ferienprogramm.de/neustadt

Für Jugendliche von 13-17 Jahren

• Jugendcamp

27. Juli – 2. August | inklusive Übernachtung & Verpflegung

300,- Euro für Vereinsmitglieder

420,- Euro für Nicht-Mitglieder

→ Anmeldung unter https://ticket.tus1910.de/9/

Weitere Informationen zu den Angeboten und zur Anmeldung gibt es auf der Webseite der TuS

unter https://tus1910.de/abteilungen/abenteuersport/. Fragen können per E-Mail an

abenteuer@tus1910.de oder telefonisch unter 06327 5068951 gestellt werden.

Quelle: Turn- und Sportgemeinschaft Lachen-Speyerdorf 1910 e.V. Foto von Wolfgang Klein

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 20:28