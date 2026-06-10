Wiesbaden / Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Förderbescheid für Regionale Breitbandberatungsstelle Südhessen an Wirtschaftsförderung Bergstraße übergeben. Foto: Digitalsekretär Dr. Nicolas Sölter (rechts im Bild) übergab den Förderbescheid für die Regionale Breitbandberatungsstelle Südhessen an die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB). V.r.n.l: Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer der WFB, Dagmar Cohrs, stellvertretende WFB-Geschäftsführerin und Leiterin des Fachbereichs Standortentwicklung und Kommunalbetreuung, Corinna Simeth, Abteilungsleiterin Grundsatz & Kreisentwicklung, Kreis Bergstraße, sowie die regionalen Breitbandberater Berthold Passlack und Dennis Pucher. Foto: Bettina Berger, Breitbandbüro Hessen

Gute Nachrichten für den weiteren Glasfaser- und Gigabitausbau in Südhessen: Die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) erhält vom Land Hessen eine Förderung in Höhe von 125.000 Euro für das Jahr 2026. Der Förderbescheid wurde im Rahmen des Hessischen Gigabitgipfels in Wiesbaden durch den hessischen Digitalstaatssekretär Dr. Nicolas Sölter übergeben.

Mit den Fördermitteln kann die WFB ihre Arbeit als Regionale Breitbandberatungsstelle Südhessen fortsetzen und Kommunen weiterhin beim Ausbau leistungsfähiger digitaler Infrastrukturen unterstützen.

Schnelles Internet als entscheidender Standortfaktor

Beim mittlerweile 16. Hessischen Gigabitgipfel kamen Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kommunen, Verbänden sowie von Bund und Land zusammen. Im Fokus standen Themen wie der Ausbau von Gigabitnetzen und Mobilfunk, digitale Genehmigungsprozesse sowie die Beschleunigung von Infrastrukturprojekten.

„Der Netzausbau in Hessen schreitet kontinuierlich voran. Dies ist ein großer Erfolg, zu dem unsere regionalen Berater maßgeblich beitragen“, betonte Digitalstaatssekretär Dr. Nicolas Sölter bei der Übergabe des Förderbescheids.

Die Regionalen Breitbandberater begleiten Kommunen von der ersten Beratung bis zur Umsetzung konkreter Ausbauprojekte und fungieren als wichtige Schnittstelle zwischen Politik, Verwaltung und Telekommunikationsunternehmen.

WFB setzt erfolgreiche Breitbandarbeit fort

Für die Wirtschaftsförderung Bergstraße nahmen Geschäftsführer Dr. Matthias Zürker, die stellvertretende Geschäftsführerin Dagmar Cohrs sowie die Breitbandberater Dennis Pucher und Berthold Passlack an der Übergabe teil.

„Der weitere Ausbau leistungsfähiger digitaler Infrastrukturen ist ein zentraler Standortfaktor für unsere Wirtschaftsregion und für ganz Südhessen“, erklärte Dr. Matthias Zürker. Unternehmen, Kommunen und Bürger seien gleichermaßen auf stabile und zukunftsfähige Netze angewiesen.

Dagmar Cohrs hob insbesondere die Bedeutung einer unabhängigen Beratung hervor. Der Glasfaserausbau sei ein komplexes Zusammenspiel zahlreicher Akteure, bei dem neutrale Ansprechpartner eine wichtige Rolle spielen.

Zuständig für acht Landkreise und vier Großstädte

Nach einer Neuordnung der Beratungsregionen durch das Hessische Ministerium für Digitalisierung und Innovation betreut die Regionale Breitbandberatungsstelle Südhessen künftig:

Kreis Bergstraße

Odenwaldkreis

Kreis Darmstadt-Dieburg

Kreis Groß-Gerau

Kreis Offenbach

Main-Taunus-Kreis

Rheingau-Taunus-Kreis

Hochtaunuskreis

sowie die Städte:

Darmstadt

Frankfurt am Main

Offenbach am Main

Wiesbaden

Glasfaserausbau seit Jahren erfolgreich begleitet

Die WFB bündelt bereits seit Ende 2009 die Breitbandberatung in der Region. In dieser Zeit wurden zahlreiche Projekte begleitet und unterstützt, darunter das interkommunale Breitbandnetz IKbit, Glasfaserprojekte an Schulen sowie Ausbauvorhaben in Hirschhorn und Neckarsteinach.

Darüber hinaus engagiert sich die WFB aktiv in regionalen Netzwerken wie der Gigabitregion FrankfurtRheinMain und unterstützt digitale Projekte wie das OZG-Breitbandportal sowie die GigaMaP Hessen.

„Der Ausbau digitaler Infrastruktur ist kein Sprint, sondern eine langfristige Aufgabe. Entscheidend ist, dass Kommunen in diesem Prozess neutrale und verlässliche Ansprechpartner haben“, betonte Dagmar Cohrs abschließend.

Quelle: Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB)

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 20:22