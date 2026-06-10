  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Förderbescheid für Regionale Breitbandberatungsstelle Südhessen
10.06.2026, 20:22 Uhr

Kreis Bergstraße – 125.000 Euro für den Gigabitausbau: Land Hessen stärkt digitale Infrastruktur in Südhessen

Förderbescheid für Regionale Breitbandberatungsstelle SüdhessenWiesbaden / Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Förderbescheid für Regionale Breitbandberatungsstelle Südhessen an Wirtschaftsförderung Bergstraße übergeben. Foto: Digitalsekretär Dr. Nicolas Sölter (rechts im Bild) übergab den Förderbescheid für die Regionale Breitbandberatungsstelle Südhessen an die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB). V.r.n.l: Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer der WFB, Dagmar Cohrs, stellvertretende WFB-Geschäftsführerin und Leiterin des Fachbereichs Standortentwicklung und Kommunalbetreuung, Corinna Simeth, Abteilungsleiterin Grundsatz & Kreisentwicklung, Kreis Bergstraße, sowie die regionalen Breitbandberater Berthold Passlack und Dennis Pucher. Foto: Bettina Berger, Breitbandbüro Hessen

Gute Nachrichten für den weiteren Glasfaser- und Gigabitausbau in Südhessen: Die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) erhält vom Land Hessen eine Förderung in Höhe von 125.000 Euro für das Jahr 2026. Der Förderbescheid wurde im Rahmen des Hessischen Gigabitgipfels in Wiesbaden durch den hessischen Digitalstaatssekretär Dr. Nicolas Sölter übergeben.

Mit den Fördermitteln kann die WFB ihre Arbeit als Regionale Breitbandberatungsstelle Südhessen fortsetzen und Kommunen weiterhin beim Ausbau leistungsfähiger digitaler Infrastrukturen unterstützen.

Schnelles Internet als entscheidender Standortfaktor

Beim mittlerweile 16. Hessischen Gigabitgipfel kamen Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kommunen, Verbänden sowie von Bund und Land zusammen. Im Fokus standen Themen wie der Ausbau von Gigabitnetzen und Mobilfunk, digitale Genehmigungsprozesse sowie die Beschleunigung von Infrastrukturprojekten.

„Der Netzausbau in Hessen schreitet kontinuierlich voran. Dies ist ein großer Erfolg, zu dem unsere regionalen Berater maßgeblich beitragen“, betonte Digitalstaatssekretär Dr. Nicolas Sölter bei der Übergabe des Förderbescheids.

Die Regionalen Breitbandberater begleiten Kommunen von der ersten Beratung bis zur Umsetzung konkreter Ausbauprojekte und fungieren als wichtige Schnittstelle zwischen Politik, Verwaltung und Telekommunikationsunternehmen.

WFB setzt erfolgreiche Breitbandarbeit fort

Für die Wirtschaftsförderung Bergstraße nahmen Geschäftsführer Dr. Matthias Zürker, die stellvertretende Geschäftsführerin Dagmar Cohrs sowie die Breitbandberater Dennis Pucher und Berthold Passlack an der Übergabe teil.

„Der weitere Ausbau leistungsfähiger digitaler Infrastrukturen ist ein zentraler Standortfaktor für unsere Wirtschaftsregion und für ganz Südhessen“, erklärte Dr. Matthias Zürker. Unternehmen, Kommunen und Bürger seien gleichermaßen auf stabile und zukunftsfähige Netze angewiesen.

Dagmar Cohrs hob insbesondere die Bedeutung einer unabhängigen Beratung hervor. Der Glasfaserausbau sei ein komplexes Zusammenspiel zahlreicher Akteure, bei dem neutrale Ansprechpartner eine wichtige Rolle spielen.

Zuständig für acht Landkreise und vier Großstädte

Nach einer Neuordnung der Beratungsregionen durch das Hessische Ministerium für Digitalisierung und Innovation betreut die Regionale Breitbandberatungsstelle Südhessen künftig:

Kreis Bergstraße
Odenwaldkreis
Kreis Darmstadt-Dieburg
Kreis Groß-Gerau
Kreis Offenbach
Main-Taunus-Kreis
Rheingau-Taunus-Kreis
Hochtaunuskreis

sowie die Städte:

Darmstadt
Frankfurt am Main
Offenbach am Main
Wiesbaden
Glasfaserausbau seit Jahren erfolgreich begleitet

Die WFB bündelt bereits seit Ende 2009 die Breitbandberatung in der Region. In dieser Zeit wurden zahlreiche Projekte begleitet und unterstützt, darunter das interkommunale Breitbandnetz IKbit, Glasfaserprojekte an Schulen sowie Ausbauvorhaben in Hirschhorn und Neckarsteinach.

Darüber hinaus engagiert sich die WFB aktiv in regionalen Netzwerken wie der Gigabitregion FrankfurtRheinMain und unterstützt digitale Projekte wie das OZG-Breitbandportal sowie die GigaMaP Hessen.

„Der Ausbau digitaler Infrastruktur ist kein Sprint, sondern eine langfristige Aufgabe. Entscheidend ist, dass Kommunen in diesem Prozess neutrale und verlässliche Ansprechpartner haben“, betonte Dagmar Cohrs abschließend.

Quelle: Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB)

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 20:22

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juni 2026
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • INSERAT

    Premium Lounge Mannheim

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com