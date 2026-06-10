Hoffenheim – TSG Hoffenheim verpflichtet Linksverteidiger Mats Rots

Sinsheim / Hoffenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Niederländer Mats Rots schließt sich zur neuen Saison der TSG Hoffenheim an. Der 20 Jahre alte Abwehrspieler kommt vom niederländischen Erstligisten FC Twente Enschede und unterschrieb einen langfristigen Vertrag beim Bundesligisten.

Die TSG Hoffenheim hat sich auf dem Transfermarkt nun auch in der Defensivreihe verstärkt: Der niederländische Linksverteidiger Mats Rots wechselt zur neuen Spielzeit in den Kraichgau. Der 20-Jährige, der zuletzt in der niederländische Eredivisie für den FC Twente Enschede auflief, unterschrieb bei der TSG einen langfristigen Vertrag.

„Mats Rots ist ein Außenverteidiger moderner Prägung“, lobt TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker den 1,90 Meter langen U21-Nationalspieler. „Er bringt sauberes Passspiel, eine gute Dynamik und hohe Offensivqualität mit“, sagt Schicker: „Zugleich ist Mats mit einer passenden Körperlichkeit für den defensiven Zweikampf ausgestattet und gibt uns mit seiner Vielseitigkeit mehrere Varianten im Aufbauspiel. Zudem ist Mats ein junger, spannender Spieler mit einem ungeheuren Entwicklungspotenzial, der exemplarisch für unseren TSG-Weg steht.“

Mats Rots sagt zu seinem Wechsel: „Es war mein absoluter Wunsch, zur TSG Hoffenheim und damit in eine der drei europäischen Top-Ligen zu wechseln. Ich bekomme hier die Möglichkeit, mein Talent unter besten Bedingungen voll zu entfalten und weitere Entwicklungsschritte zu gehen. Die TSG ist bekannt dafür, junge Spieler zu fördern und nachhaltig auf ein noch höheres Niveau zu bringen. Die Perspektive, die mir die Verantwortlichen aufgezeigt haben, hat mich davon überzeugt, nun diesen Schritt in ein anderes Land, in eine stärkere Liga zu gehen. Ganz besonders freue ich mich, dass ich mit der TSG nun sogar im Europapokal antreten kann.“

Mats Rots, geboren in Groenlo an der deutsch-niederländischen Grenze, feierte in der abgelaufenen Saison seinen Durchbruch in der Eredivisie. In 34 Partien gelangen dem Linksverteidiger für den FC Twente Enschede vier Treffer und vier Assists. Insgesamt kann der nun 20-Jährige, der seit frühester Jugend beim FC Twente spielte und lediglich zwischenzeitlich ein halbes Jahr an Heracles Almelo ausgeliehen war, insgesamt 50 Erstliga-Spiele (5 Tore), 6 Pokal-Einsätze (2 Tore) und vier Europapokal-Partien auf seinem Konto verbuchen. Zudem durchlief Rots seit der U16 sämtliche Junioren-Nationalteams der Niederlande, wurde 2025 mit der U19 Europameister. Der Defensivspieler absolvierte insgesamt 34 Partien für sein Heimatland und ist seit September 2025 Teil von „Jong Oranje“, der niederländischen U21-Auswahl, für die er bisher fünfmal auflief.

Mats Rots ist nach den Transfers von Alessandro Vogt, Cajetan Lenz und Patrick Wimmer bereits der vierte Neuzugang für den Profikader der TSG.

Quelle TSG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 09:12