Hockenheim – Pumpwerk-Kollegin zieht ins Rathaus

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Seit wenigen Wochen hat die Seniorenbeauftragte Kerstin Berger ihr neues Büro im Rathaus bezogen. Der Umzug der Kollegin aus dem Pumpwerk in die städtische Zentrale soll für bessere Kommunikation sorgen, Synergien schaffen und Doppelstrukturen vermeiden. „Ich freue mich sehr, dass Frau Berger aus dem Pumpwerk nun nur einen Flur entfernt sitzt. So kann man sich bei offenen Fragen einfach kurz im Büro besuchen. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit“, so die Fachbereichsleiterin SBKS, Linda Hoti. Ein weiterer Vorteil ist die zentrale Lage des Rathauses, sodass die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Anliegen schneller vor Ort sein können. Das Rathaus ist zudem komplett barrierefrei erreichbar und somit auch für Seniorinnen und Senioren mit Bewegungseinschränkungen problemlos zugänglich.

Frau Berger ist weiterhin unter ihrer Telefonnummer 06205 211503 sowie der E-Mailadresse seniorenbuero@hockenheim.de erreichbar. Das Büro befindet sich im zweiten Stock des Rathauses und hat die Zimmernummer 205.

Bildunterschrift:

Die Seniorenbeauftragte Kerstin Berger zieht aus dem Pumpwerk ins Rathaus. (Stadtverwaltung Hockenheim)

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 15:59