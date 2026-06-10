Hochschule Worms begeistert bei Innovations und Networking

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Erfolgreicher Abend bringt Wirtschaft, Wissenschaft und Praxis zusammen – Die Hochschule Worms und der IT Klub ziehen eine positive Bilanz ihrer gemeinsamen Innovations- und Networking Night. Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und regionalen Institutionen nutzten die Veranstaltung am 21. Mai, um sich über aktuelle Zukunftsthemen zu informieren, Kontakte zu knüpfen und neue Kooperationsmöglichkeiten auszuloten.

Bereits ab 17 Uhr füllten sich die Veranstaltungsräume der Hochschule. Nach der Begrüßung durch Vizepräsident Prof. Dr. Michael Graef sowie Michael Tonner vom IT Klub erwartete die Besucher ein vielseitiges Programm mit spannenden Fachvorträgen und praxisnahen Einblicken in aktuelle Forschungsprojekte.

Künstliche Intelligenz, Cloud Security und Augmented Reality im Fokus

Professorinnen und Professoren der Hochschule Worms präsentierten in kompakten Impulsvorträgen aktuelle Entwicklungen aus ihren Fachgebieten. Thematisiert wurden unter anderem Künstliche Intelligenz (KI), Cloud Security, Augmented Reality, digitale Souveränität, Cybersicherheit sowie moderne Datenanalysen für die pharmazeutische Industrie.

Darüber hinaus wurde die Bedeutung dualer Informatikstudierender für Unternehmen hervorgehoben. Die Vorträge verdeutlichten, wie eng die Hochschule Worms mit Unternehmen und Institutionen aus der Region zusammenarbeitet und wie praxisnah Forschung und Lehre miteinander verknüpft werden.

Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft

Die Veranstaltung bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zahlreiche Möglichkeiten zum direkten Austausch. Im Anschluss an die Fachvorträge wurden Fragen diskutiert, neue Kontakte geknüpft und Perspektiven für gemeinsame Projekte entwickelt.

Beim anschließenden Get-together setzten die Gäste die Gespräche in entspannter Atmosphäre bei Getränken und Snacks fort. Dabei entstanden neue Netzwerke und konkrete Ideen für zukünftige Kooperationen zwischen Hochschule und Wirtschaft.

Positive Bilanz der Veranstalter

Die Hochschule Worms und der IT Klub bewerten die Innovations- und Networking Night als vollen Erfolg. Die hohe Resonanz habe gezeigt, wie groß das Interesse an technologischen Zukunftsthemen und innovativen Forschungsansätzen sei.

Gleichzeitig wurde deutlich, wie wichtig Plattformen für den Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis sind, um Innovationen voranzutreiben und gemeinsame Projekte zu entwickeln.

Die Veranstalter bedankten sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und freuen sich bereits auf die nächste Ausgabe der Innovations- und Networking Night.

Bildunterschrift: Vizepräsident Prof. Dr. Michael Graef eröffnet die Innovations- und Networking Night und begrüßt die zahlreichen Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Praxis. Foto: Natalie Kunter.

Quelle: Hochschule Worms

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 20:46