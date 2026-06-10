Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Vielfältiges Programm am 13. und 14. Juni macht Biodiversität erlebbar -Die Natur vor der eigenen Haustür entdecken, seltene Tiere beobachten und spannende Lebensräume kennenlernen: Beim Tag der Artenvielfalt am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Juni 2026, lädt die Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg zu zahlreichen Exkursionen und Veranstaltungen rund um die biologische Vielfalt ein. Das Programm reicht von naturkundlichen Spaziergängen und Vogelbeobachtungen über botanische Exkursionen bis hin zu Führungen zu besonderen Tier- und Pflanzenarten in Heidelberg und der Region.

Landesweiter Aktionstag für biologische Vielfalt

Der Tag der Artenvielfalt findet erstmals im Rahmen des landesweiten Aktionstags des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg statt. Ziel ist es, die biologische Vielfalt vor der eigenen Haustür erlebbar zu machen und Menschen für den Schutz von Natur und Arten zu sensibilisieren.

Führungen, Exkursionen und spannende Einblicke

Auf dem Programm stehen unter anderem Führungen zu den Heidelberger Halsbandsittichen, Exkursionen entlang des Philosophenwegs, Vogelbeobachtungen sowie botanische Entdeckungstouren. Fachkundige Begleiterinnen und Begleiter vermitteln dabei Wissenswertes über heimische Lebensräume, die dort vorkommenden Tier- und Pflanzenarten sowie die Veränderungen, denen Natur und Landschaft unterliegen.

Heimische und neue Arten im Blick

Mehrere Veranstaltungen beschäftigen sich zudem mit Tier- und Pflanzenarten, die ursprünglich nicht in der Region heimisch waren und heute zum Stadtbild gehören. Dazu zählen etwa die Heidelberger Halsbandsittiche oder verschiedene exotische Pflanzen entlang des Philosophenwegs. Die Teilnehmenden erfahren mehr über deren Herkunft, Ausbreitung und Anpassung an die örtlichen Lebensbedingungen.

Exkursionen führen auch in die Region

Auch über Heidelberg hinaus führen einzelne Angebote in besonders wertvolle Naturräume der Region. So findet die botanische Exkursion im Naturschutzgebiet „Beim Roten Kreuz“ in Zeutern (Gemeinde Ubstadt-Weiher) statt. Die ornithologische Abendexkursion führt in die Wagbachniederung bei Waghäusel, eines der bedeutendsten Vogelbeobachtungsgebiete der Region.

Anmeldung erforderlich

Viele Veranstaltungen sind kostenfrei. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich.

Weitere Informationen zum Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es online unter www.natuerlich.heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 08:10