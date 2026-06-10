Heidelberg / Metropolregion rhein-Neckar – Die Stadt Heidelberg saniert einen Abschnitt der Schröderstraße im Stadtteil Neuenheim. Die Arbeiten starten am Dienstag, 16. Juni 2026, und dauern voraussichtlich rund eine Woche.

Betroffen ist die Schröderstraße ab dem Bereich der Hausnummern 60 und 75 bis zur Einmündung in die Quinckestraße. Auf einer Länge von rund 40 Metern wird der beschädigte und poröse Fahrbahnbelag repariert.

Aufgrund der Arbeiten wird der Straßenabschnitt für den motorisierten Verkehr gesperrt. Mit dem Rad und zu Fuß gibt es keine Beeinträchtigungen. Eine Umleitung über die Mönchhof- und Werderstraße ist ausgeschildert.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 08:17