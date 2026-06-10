Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit Beginn der warmen Jahreszeit schwärmen die geflügelten Insekten aus, um geeignete Plätze für neue Nester zu suchen. Wichtig ist: Bienen, Hornissen und viele Wespenarten stehen unter besonderem Schutz. Ihre Nester dürfen nur in besonderen Ausnahmefällen und in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde entfernt oder zerstört werden. Häufig genügen schon einfache Verhaltensweisen wie Abstand halten, Ruhe bewahren oder Fliegengitter anzubringen. Besonders gegen Wespen sollten Lebensmittel immer abgedeckt werden.

Wer Insektenvölker an Gebäuden, im Garten oder im öffentlichen Raum entdeckt und unsicher im Umgang damit ist, kann sich an die drei folgenden Stellen wenden.

Allgemeine Fragen können Bürgerinnen und Bürger an den Bienen- und Wespenschutz Heidelberg e. V. über das Kontaktformular unter www.bienen-wespenschutz.de/anfragen stellen.

Fragen zur Asiatischen Hornisse beantwortet der BUND Heidelberg telefonisch unter 06221 25827 oder per E-Mail an bund.heidelberg@bund.net.

Bei Fragen zu Bienenschwärmen oder Probleme mit Honigbienen hilft das sogenannte Schwarmtelefon des Bezirksimkervereins Heidelberg e. V. unter der Telefonnummer 0176 43327133.

Wer unsicher ist, um welche Insektenart es sich handelt, kann sich an jede Anlaufstelle wenden und erhält dort Hilfe.

Landesministerium unterstützt beim Umgang mit Nestern der Asiatischen Hornisse

Für die Entwicklung ihrer Larven sind Asiatische Hornissen auf eiweißreiche Nahrung angewiesen. Daher jagen die Arbeiterinnen vor allem fliegende Insekten, die in der Nähe des Nestes vorkommen. Im Spätsommer und frühen Herbst können dabei Honigbienen einen erheblichen Anteil der Beute ausmachen, was Bienenvölker beeinträchtigen kann. Aus diesem Grund verfolgen insbesondere Imkerinnen und Imker die weitere Ausbreitung der Art mit großer Aufmerksamkeit. Sichtungen der Asiatischen Hornisse (Vespa velutina nigrithorax) und ihrer Nester können über die Meldeplattform der LUBW unter www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/asiatische-hornisse gemeldet werden. Die Meldungen werden geprüft und bei bestätigten Nestfunden erhalten Meldende weitere Informationen sowie Unterstützung bei der Vermittlung sachkundiger Personen zur Entfernung.

Für die Entfernung von sogenannten Primärnestern im Frühjahr stellt das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Fördermittel bereit. Über den Landesverband Badischer Imker e. V. können pro entferntem Primärnest 60 Euro gegen Nachweis erstattet werden. Primärnester sind die Anfangsnester und befinden sich meist in Bodennähe. Nester mit Arbeiterinnen sollten ausschließlich von sachkundigen Personen mit Schutzausrüstung entfernt werden, da Stichgefahr besteht. Eine frühzeitige Entfernung hilft, die Ausbreitung der invasiven Art einzudämmen.

Weitere detaillierte Infos zur Asiatischen Hornisse in Baden-Württemberg sind online unter www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/asiatische-hornisse zu finden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 08:13