Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Stadt und Forum Energiedialog bieten Termine in den Stadtteilen an / Info-Markt am 19. Juni im HCC – Am Sonntag, 12. Juli 2026, entscheiden die wahlberechtigten Heidelbergerinnen und Heidelberger in einem Bürgerentscheid über die Frage, ob die Stadt Heidelberg die Voraussetzungen für eine mögliche Entwicklung von Windenergieanlagen am Lammerskopf weiterverfolgen soll.

Im Vorfeld informiert die Stadt Heidelberg mit einer Reihe von Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Dialogangeboten über den Bürgerentscheid und das Thema Windenergie in Heidelberg. Dazu gehört auch die Reihe „Energiedialog vor Ort“, die Stadtverwaltung und Forum Energiedialog Baden-Württemberg gemeinsam anbieten. Auftakt ist am Dienstag, 16. Juni, um 12 Uhr in Neuenheim an der Zentralmensa der Universität Heidelberg und um 15 Uhr in Bergheim an der Stadtbücherei. Anschließend stehen weitere Termine in Stadtteilen auf dem Programm sowie ein zentraler Info-Markt am Freitag, 19. Juni, von 16 bis 20 Uhr im Heidelberg Congress Center.

Gespräche und Informationen vor Ort

Bei den Energiedialogen vor Ort informieren Verwaltung und Forum Energiedialog über den Bürgerentscheid und stehen für Fragen rund um das Thema Windenergie am Lammerskopf zur Verfügung. Die Gesprächstermine finden in mehreren Stadtteilen statt. Interessierte können sich über das Vorhaben informieren und Fragen stellen. Die Infostände sind in der Regel jeweils 90 Minuten vor Ort, bei den beiden Terminen am Dienstag, 16. Juni 2026, für 120 Minuten.

Die Termine im Überblick:

Dienstag, 16. Juni 2026

12 Uhr: Neuenheim, Zentralmensa der Universität Heidelberg, Im Neuenheimer Feld

15 Uhr: Bergheim, Stadtbücherei

Dienstag, 23. Juni 2026

15 Uhr: Emmertsgrund/Boxberg, am Seniorenzentrum Boxberg-Emmertsgrund

17 Uhr: Rohrbach, Rathausplatz

Samstag, 27. Juni 2026

10 Uhr: Ziegelhausen, Sportzentrum Köpfel

12 Uhr: Schlierbach, Parkplatz S-Bahnhof

In Ziegelhausen und Schlierbach sind zusätzlich Live-Visualisierungen vorgesehen: Interessierte können sich ein Bild von den geplanten Windenergieanlagen am Lammerskopf machen. Dazu „visualisiert“ das Forum Energiedialog die Anlagen mithilfe von Augmented Reality auf Tablets in die Landschaft.

Mittwoch, 1. Juli 2026

15 Uhr: Wieblingen, Thadden-Platz

17.30 Uhr: Neuenheim, Neckarwiese, Westseite der Theodor-Heuss-Brücke

Zentraler Info-Markt am Freitag, 19. Juni, ab 16 Uhr im Heidelberg Congress Center

Die Reihe „Energiedialog vor Ort“ ist Teil der Informationsangebote der Stadt Heidelberg und des Forum Energiedialog Baden-Württemberg zum Bürgerentscheid Windenergie.

Ergänzend dazu findet am Freitag, 19. Juni 2026, von 16 bis 20 Uhr ein zentraler Info-Markt im Heidelberg Congress Center in der Bahnstadt statt. Ab 16.30 Uhr sind Fachbeiträge vorgesehen.

Weitere Informationen zum Bürgerentscheid bündelt die Stadt Heidelberg online unter www.heidelberg.de/lammerskopf⁠.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 08:22