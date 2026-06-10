Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Räuberische Erpressungen am Bismarckplatz und in der Fahrtgasse sorgen für Besorgnis – Gleich zwei Raubdelikte innerhalb kurzer Zeit beschäftigen die Ermittler in Heidelberg. Am Samstagnachmittag wurden im Bereich des Bismarckplatzes und der nahegelegenen Fahrtgasse ein 12-jähriger Junge sowie zwei 15-jährige Jugendliche Opfer von räuberischen Erpressungen. Die Fälle zeigen, dass auch Heidelberg von einer zunehmenden Straßenkriminalität nicht verschont bleibt.

Das Haus des Jugendrechts Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

12-Jähriger am Bismarckplatz ausgeraubt

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 17:30 Uhr am Heidelberger Bismarckplatz. Nach Angaben der Polizei wurde ein 12-jähriger Junge von einem bislang unbekannten Täter unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Bargeld gezwungen.

Der Unbekannte erbeutete dabei fünf Euro. Der Junge blieb körperlich unverletzt.

Täter bedroht Jugendliche mit Messer

Wesentlich bedrohlicher verlief der zweite Vorfall in der Fahrtgasse. Zwischen 17:15 Uhr und 18:00 Uhr wurden zwei 15-jährige Jugendliche auf ihrem Weg vom Bismarckplatz durch die Sophienstraße von einem unbekannten Mann angesprochen und in eine schlecht einsehbare Ecke gedrängt.

Dort zeigte der Täter zunächst ein im Hosenbund getragenes Messer und forderte Bargeld. Anschließend richtete er die Waffe gegen die Jugendlichen, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Die beiden Opfer übergaben daraufhin insgesamt rund 30 Euro.

Einem der Jugendlichen gelang es zwischenzeitlich, ein vorbeikommendes Paar auf die Situation aufmerksam zu machen. Dieses erkannte die Gefahr jedoch offenbar nicht und ging weiter. Erst als die Jugendlichen lautstark um Hilfe riefen, flüchtete der Täter in Richtung eines nahegelegenen Gymnasiums.

Täterbeschreibung veröffentlicht

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 15 bis 16 Jahre alt

dunkler Hauttyp

sportliche Figur

kurze, sehr dunkle und krause Haare

sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent

beigefarbener Pullover

beigefarbene Jogginghose

weiße Turnschuhe

Polizei bittet insbesondere Zeugenpaar um Hinweise

Das Haus des Jugendrechts Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis ermittelt in beiden Fällen wegen räuberischer Erpressung. Besonders gesucht wird das Paar, das während des zweiten Vorfalls von einem der Jugendlichen angesprochen wurde.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder dem beschriebenen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621 174-4444 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 16:48