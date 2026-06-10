Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Bereits am vergangenen Mittwochabend kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Oberdorfstraße in Heddesheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 17-Jähriger leicht verletzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim ereignete sich der Vorfall gegen 22:40 Uhr. Der Jugendliche war gemeinsam mit seiner Freundin unterwegs und hatte zuvor in dem Supermarkt eingekauft. Als er nach dem Einkauf auf den Parkplatz zurückkehrte, wurde er von mehreren männlichen Personen körperlich angegriffen.

Durch den Angriff erlitt der 17-Jährige leichte Verletzungen. Nähere Angaben zu den Tätern oder zum Hintergrund der Auseinandersetzung wurden bislang nicht bekannt.

Zahlreiche Personen am Tatort – Polizei hofft auf Hinweise

Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielten sich nach Angaben der Polizei zahlreiche Menschen auf dem Parkplatz auf. Die Ermittler hoffen daher auf Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können.

Der Polizeiposten Heddesheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.

Polizei ermittelt

Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere Informationen liegen bislang nicht vor.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 14:57