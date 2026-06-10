Frankenthal – Nach dem Strohhutfest ist vor der Fußball-WM: Stadt Frankenthal schafft Rechtssicherheit für Public Viewing

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Kaum ist das Strohhutfest vorbei, richtet sich der Blick vieler Fußballfans bereits auf das nächste Großereignis: die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Damit die Spiele auch in Frankenthal gemeinsam verfolgt werden können, hat die Stadt Frankenthal eine Allgemeinverfügung erlassen, die öffentliche Übertragung von WM-Spielen im Freien für Anstoßzeiten zwischen 8 und 22 Uhr allgemein zulässt.

Hintergrund

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in Kanada, Mexiko und den USA statt. Viele Spiele werden aufgrund der Zeitverschiebung zu ungewöhnlichen Uhrzeiten ausgetragen. Die nun erlassene Allgemeinverfügung schafft Rechtssicherheit für Veranstalter und Gastronomiebetriebe und ermöglicht Public-Viewing-Angebote im Stadtgebiet, ohne dass für die erfassten Spiele jeweils eine Einzelgenehmigung beantragt werden muss.

Die Ausnahme gilt ausschließlich für WM-Spiele mit Anstoßzeiten bis 22 Uhr MESZ. Öffentliche Übertragungen von Spielen mit späteren Anstoßzeiten sind von der Allgemeinverfügung nicht umfasst. Hierfür ist eine gesonderte Ausnahmegenehmigung bei der zuständigen Immissionsschutzbehörde der Stadt Frankenthal erforderlich. Über entsprechende Anträge wird im Einzelfall entschieden.

Mit der Regelung setzt die Stadt die bundesrechtlichen Vorgaben zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 um und folgt zugleich den Empfehlungen des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz. Ziel ist es, das öffentliche Interesse an gemeinschaftlichen Fußballübertragungen mit dem Schutz der Nachtruhe der Bevölkerung in Einklang zu bringen.

Klare Vorgaben für Veranstalter

Zum Schutz der Nachbarschaft enthält die Allgemeinverfügung verschiedene Nebenbestimmungen. So müssen Lautsprecheranlagen möglichst nachbarschaftsschonend betrieben werden. Die Nutzung von Fanfaren, Trommeln, Trillerpfeifen und ähnlichen lärmintensiven Instrumenten ist nicht zulässig. Zudem ist die Beschallung unmittelbar nach Spielende einzustellen.

Die Regelung gilt an den Spieltagen der Fußball-Weltmeisterschaft vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026. Grundsätzlich endet der Ausnahmezeitraum spätestens um 24 Uhr. Geringfügige Überschreitungen, etwa durch Verlängerungen oder Elfmeterschießen in der K.-o.-Phase, sind erlaubt.

Im Wortlaut ist die Allgemeinverfügung im Amtsblatt Nr. 26 nachzulesen, abrufbar unter www.frankenthal.de/amtsblatt

Quelle Stadt Frankenthal Foto: M.Sonnick

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 14:59