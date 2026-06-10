Edenkoben – A65: Auto überschlägt sich nach Spurwechsel

Edenkoben / Venningen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Verkehrsunfall mit einem überschlagenen Pkw hat am Dienstagnachmittag auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein 41-jähriger Autofahrer wurde dabei leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am 9. Juni 2026 gegen 17:05 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Edenkoben. In Höhe der Auffahrt zur Autobahn kam es beim Fahrstreifenwechsel zu einer Kollision zwischen einem blauen Kleinwagen und einem Fahrzeug auf der linken Fahrspur.

Fahrzeug überschlägt sich nach Kollision

Durch den Zusammenstoß verlor der Fahrer des blauen Kleinwagens die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw drehte sich, überschlug sich und kam schließlich an der Mittelleitplanke zum Stillstand.

Der 41-jährige Fahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen lediglich leichte Verletzungen. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des zweiten beteiligten Fahrzeugs blieb unverletzt. An seinem Pkw entstand leichter Sachschaden.

Verkehrsbehinderungen auf der A65

Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die linke Fahrspur der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen für rund 45 Minuten gesperrt werden. Dadurch kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Anschlussstelle Edenkoben.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Quelle: Polizeiinspektion Edenkoben

Zuletzt aktualisiert am 10. Juni 2026, 20:10