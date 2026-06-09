Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – (Vor)ab ins Museum, Bastelstation für Kinder und Theater im Museumshof –

Das Museum im Andreasstift verspricht mit einem abwechslungsreichen Programm im Rahmen der 18. Wormser Kulturnacht am 13. Juni einen unterhaltsamen Tag für Klein und Groß. Bereits von 11 bis 18 Uhr können unter dem Motto „(Vor)ab ins Museum“ die aktuellen Ausstellungen entdeckt und gebastelt werden. Am Abend zieht dann das „Theater im Museumshof“ von 18.30 bis 21.30 Uhr mit spannenden Aufführungen das Publikum in seinen Bann. Karten aus dem Vorverkauf ermöglichen am Tag der Kulturnacht den ganztägigen Eintritt in das Museum Andreasstift sowie am Abend zu allen Programmpunkten der Wormser Kulturnacht. Im Vorverkauf sind die Karten für 12 Euro beim TicketService des Wormsers erhältlich. Eine Abendkasse wird im Museum im Andreasstift eingerichtet, dort sind die Karten dann für 15 Euro erhältlich.

Wenn am 13. Juni die Wormser Innenstadt zeigt, was sie kulturell zu bieten hat, ist natürlich auch das Museum im Andreasstift mit von der Partie. Neben den Ausstellungsräumen und den Bastelstationen können Kulturinteressierte durch die spannenden Aufführungen des Theaters im Museumshof das Museum der Stadt Worms auf eine neue Art und Weise kennenlernen.

(Vor)ab ins Museum

Einen Tag voller Kultur lässt sich im Museum der Stadt Worms im Andreasstift bereits vor dem vielfältigen Programm der Kulturnacht erleben: Besitzer eines Vorverkauf-Tickets für die Kulturnacht können nämlich von 11 bis 18 Uhr ohne Aufpreis „(vor)ab in die Wormser Museen“ und die spannenden Ausstellungen erkunden. Die Ausstellungsräume im Erdgeschoss im Museum Andreasstift sind im Rahmen der Kulturnacht zusätzlich von 18 bis 21.30 Uhr geöffnet.

Bastelstationen für die Kleinen

Auch kleine Kulturinteressierte kommen in der Kulturnacht auf ihre Kosten! Eine Bastelstation lädt Kinder von 13 bis 16 Uhr dazu ein, mitzumachen und kreativ zu werden!

Szenen einer Sommernacht im Theater im Museumshof

Ab 18.30 Uhr lädt das „Theater im Museumshof“, das sich vor 20 Jahren als Freilichtbühne gegründet hat, zu einem Mittsommer-Theater-Abend ein. In einem Potpourri kleiner Szenen findet sich eine Schulklasse, die eine Aufführung besuchen soll, mittendrin in Klassikern und geliebt-gehasster Pflichtlektüre vor, auf und hinter der Bühne wieder. Die Freiluft-Aufführungen starten jeweils um 18.30, 19.30 und 20.30 Uhr im Museumshof.

Kartenverkauf

Karten für die Kulturnacht sind im Vorverkauf für 12 Euro beim TicketService des Wormsers erhältlich. Karten aus dem Vorverkauf ermöglichen am Tag der Kulturnacht den ganztägigen Eintritt in das Museum Andreasstift ohne Aufpreis. An der Abendkasse des Museums im Andreasstift sind die Karten für 15 Euro erhältlich.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 08:44