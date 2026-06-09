Winnweiler belebt Tradition neu: Heckenfest 2026 am Akazienrondell

Winnweiler/Metropolregion Rhein-Neckar – Freuen Sie sich auf drei Tage voller Musik, Unterhaltung und Geselligkeit am Akazienrondell hinter
der Albert-Schweitzer-Realschule plus (Schulstraße 20A) in Winnweiler.
Nach einer Pause wird der bisherige Johannismarkt durch das traditionelle Heckenfest ersetzt – eine alte Winnweiler
Tradition, die 2026 wieder lebendig wird!
Das Programm:
Freitag, 19. Juni 2026
19:30 Uhr: Einlass Open-Air-Kino
21:30 Uhr: Filmvorführung „Die progressiven Nostalgiker“
Samstag, 20. Juni 2026
19:00 Uhr: Eröffnung mit Fassbieranstich gemeinsam mit dem Musikverein Winnweiler
20:00 Uhr: Live-Musik mit der mehrfach ausgezeichneten „Partyband Members“, Künstler des
Jahres 2026 und beste Stimmungs- und Partyband Deutschlands
Sonntag, 21. Juni 2026
11:00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst
12:00 Uhr: Riesling Böhmische – vollmundige Blasmusik
14:00 Uhr: Kerwelauf des TV Winnweiler für alle Jahrgänge unter 2013
15:00 Uhr: Musikverein Winnweiler
17:00 Uhr: Musikverein „Donnersberg“ Steinbach
19:00 Uhr: US Army Band Europe
Weitere Highlights:
Eintritt an allen Tagen frei
Für das leibliche Wohl sorgen Metzgerei Lauer, Eiscafé Garden, Nordpfalzbrennerei
Höning und örtliche Vereine
Am Sonntag bieten die drei Kitas Kaffee und Kuchen an
Beliebte Schausteller mit Fahrgeschäften und Süßwarenständen erwarten die Besucher auf
dem Schlossplatz
Erleben Sie Gemeinschaft, Unterhaltung und Tradition – das Heckenfest 2026 in Winnweiler freut
sich auf Ihren Besuch!
Kontakt und Anmeldung zum Kerwelauf:
E-Mail: info@tv-winnweiler.de (Anmeldeschluss: 20. Juni 2026, Nachmeldungen bis 13:30 Uhr am Wettkampftag)
Informationen unter: www.winnweiler.de
Quelle: Verbandsgemeinde Winnweiler
Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 21:52