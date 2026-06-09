Winnweiler belebt Tradition neu: Heckenfest 2026 am Akazienrondell



Winnweiler/Metropolregion Rhein-Neckar – Freuen Sie sich auf drei Tage voller Musik, Unterhaltung und Geselligkeit am Akazienrondell hinter

der Albert-Schweitzer-Realschule plus (Schulstraße 20A) in Winnweiler.

Nach einer Pause wird der bisherige Johannismarkt durch das traditionelle Heckenfest ersetzt – eine alte Winnweiler

Tradition, die 2026 wieder lebendig wird!

Das Programm:

Freitag, 19. Juni 2026

19:30 Uhr: Einlass Open-Air-Kino

21:30 Uhr: Filmvorführung „Die progressiven Nostalgiker“

Samstag, 20. Juni 2026

19:00 Uhr: Eröffnung mit Fassbieranstich gemeinsam mit dem Musikverein Winnweiler

20:00 Uhr: Live-Musik mit der mehrfach ausgezeichneten „Partyband Members“, Künstler des

Jahres 2026 und beste Stimmungs- und Partyband Deutschlands

Sonntag, 21. Juni 2026

11:00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst

12:00 Uhr: Riesling Böhmische – vollmundige Blasmusik

14:00 Uhr: Kerwelauf des TV Winnweiler für alle Jahrgänge unter 2013

15:00 Uhr: Musikverein Winnweiler

17:00 Uhr: Musikverein „Donnersberg“ Steinbach

19:00 Uhr: US Army Band Europe

Weitere Highlights:

 Eintritt an allen Tagen frei

 Für das leibliche Wohl sorgen Metzgerei Lauer, Eiscafé Garden, Nordpfalzbrennerei

Höning und örtliche Vereine

 Am Sonntag bieten die drei Kitas Kaffee und Kuchen an

 Beliebte Schausteller mit Fahrgeschäften und Süßwarenständen erwarten die Besucher auf

dem Schlossplatz

Erleben Sie Gemeinschaft, Unterhaltung und Tradition – das Heckenfest 2026 in Winnweiler freut

sich auf Ihren Besuch!

Kontakt und Anmeldung zum Kerwelauf:

E-Mail: info@tv-winnweiler.de (Anmeldeschluss: 20. Juni 2026, Nachmeldungen bis 13:30 Uhr am Wettkampftag)

Informationen unter: www.winnweiler.de

Quelle: Verbandsgemeinde Winnweiler

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 21:52