Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag ist es soweit: Julia wird bei der Eröffnung des Rettichfests zur neuen Rettichkönigin gekrönt. Zwei Jahre lang darf die 22-jährige, angehende Winzerin Schifferstadt auf Veranstaltungen und in den Medien als Hoheit vertreten.

Julia ist tief mit der Region und ihrer Heimatstadt verbunden. Gemeinsam mit ihrer Mutter steht sie seit vielen Jahren jeden Samstag auf dem Markt in Ludwigshafen und verkauft Gemüse. Eines davon liegt ihr besonders am Herzen: „Der Schifferstadter Rettich ist weit mehr als ein regionales Produkt – er steht für Gemeinschaft, Geschichte und Identität. Genau diese Werte möchte ich mit Stolz nach außen tragen und aktiv dazu beitragen, die Bekanntheit und Bedeutung unseres Rettichs weiter zu stärken.“

Als Nachfolgerin von Jessica I tritt Julia in große Fußstapfen. Bei knapp 50 Veranstaltungen hat die Schifferstadterin ihre Heimatstadt vertreten und eine „Wochenendfamilie“ dazugewonnen. Den Kontakt zu den vielen Hoheiten aus nah und fern sowie zu den Vereinen im Ort hat die heute 23-Jährige als besonders wertvoll wahrgenommen. „Meine Zeit als Schifferstadter Rettichkönigin war eine ereignisreiche und schöne – ich möchte keinen einzigen Moment von dieser Zeit missen“, ergänzt sie.

Am kommenden Freitag, 12. Juni, bei der Eröffnung des Rettichfests, wird Jessica Krone und Zepter an Julia weitergeben. „Ich danke Jessica aus vollem Herzen für ihren Einsatz für unsere Stadt“, sagt Bürgermeisterin Ilona Volk, „gleichzeitig freue ich mich auf Julias Amtszeit, ihre Ideen und viele, gemeinsame Veranstaltungen und Aktionen.“

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Foto: Gabi Mirgeler

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 15:03