Sandhausen – Langfristig verlängert: Yanis Outman bleibt am Hardtwald!

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Sandhausen hat den Vertrag mit Yanis Outman langfristig verlängert. Der

zentrale Mittelfeldspieler bleibt dem SVS damit auch über die laufende Saison hinaus

erhalten.

„Yanis hat sich diese Vertragsverlängerung durch seinen täglichen Einsatz und seine

Leistungen verdient“, sagt Anthony Loviso, Direktor Sport des SV Sandhausen. „Er ist

ein Spieler, der jeden Tag ans Maximum geht und für sein Alter eine tolle Einstellung

mitbringt. Trotz seiner schweren Verletzung zu Saisonbeginn ist er gute

Entwicklungsschritte gegangen. Diese Entwicklung möchten wir auch in Zukunft

gemeinsam fördern und ihn auf seinem weiteren Weg eng begleiten.“

Outman kam in der abgelaufenen Saison auf 16 Pflichtspiele für den SVS. Dabei

bereitete er einen Treffer vor und erzielte vor wenigen Wochen im Jubiläumsspiel

gegen Eintracht Frankfurt ein Tor. „Der SV Sandhausen ist für mich ein besonderer

Verein, weil ich hier sportlich und persönlich groß geworden bin“, sagt Yanis Outman.

„Das Vertrauen bedeutet mir sehr viel. Ich möchte weiter hart arbeiten, mich jeden

Tag verbessern und der Mannschaft so viel wie möglich zurückgeben“, erklärt Outman

weiter.

Der aus Ludwigshafen am Rhein stammende Outman ist seit der U15 am Hardtwald

aktiv. In der Saison 2024/25 führte er die U19 des SV Sandhausen als Kapitän aufs Feld,

ehe er den Schritt in den Profikader machte.

Mit der Vertragsverlängerung setzt der SVS ein weiteres Zeichen für die Durchlässigkeit

des eigenen Nachwuchses in den Profibereich: Outman steht beispielhaft für den Weg,

eigene Talente am Hardtwald zu entwickeln und ihnen im Herrenbereich eine

Perspektive zu geben.

Quelle: SV Sandhausen 1916 e.V.

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 22:09