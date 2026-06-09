Sandhausen – Der FCK spielt am 10. Juli beim SV Sandhausen



Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Sandhausen hat den Vorverkauf für das Testspiel gegen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern gestartet. Die Partie findet am Freitagnachmittag 10. Juli um 15.30 Uhr im Stadion am Hardtwald in Sandhausen statt.

Für den SVS ist das Spiel Teil der Sommervorbereitung. Nach Vereinsangaben soll sich im Anschluss an die Begegnung auch die Mannschaft für die neue Saison den Fans präsentieren.

Nach dem Abpfiff ist im Stadion eine Vorstellung des Kaders vorgesehen. Anschließend sollen Mannschaft, Trainerteam und Fans im Heimfanbereich zusammenkommen. Geplant sind dort unter anderem Gespräche sowie Gelegenheiten für Fotos und Autogramme.

Tickets ab sofort erhältlich

Die Stehplatzkarten kosten nur 5 Euro und die Sitzplatzkarten 15 Euro. Außerdem gilt die Dauerkarte für die neue Saison 2026/27 demnach auch für das Testspiel gegen Kaiserslautern. Tickets und Dauerkarten sind über den Online-Ticketshop des SV Sandhausen erhältlich.

Weitere Informationen über den SV 1916 Sandhausen gibt es unter www.svs1916.de.

Bild: Michael Sonnick

Text Michael Sonnick und SV Sandhausen

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 22:47