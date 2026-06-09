Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar – Kleinbus mit Schulkindern in Unfall verwickelt – Straße zeitweise gesperrt – Bei einem Verkehrsunfall auf der L533 im Bereich der Brücke über die B9 sind am Dienstagnachmittag mehrere Kinder leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 16:11 Uhr zwischen Neuhofen und Limburgerhof.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war ein 65-jähriger Autofahrer auf der L533 von Neuhofen kommend in Richtung Limburgerhof unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Kleinbus.

Drei Schulkinder und Fahrerin verletzt

In dem Kleinbus befanden sich neben der 52-jährigen Fahrerin drei Kinder, die sich auf dem Heimweg von der Schule befanden. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Kleinbus gegen die Leitplanke gedrückt.

Die Fahrerin sowie die drei Kinder erlitten leichte Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten wurden vorsorglich zur medizinischen Untersuchung in umliegende Kliniken gebracht.

L533 wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gesperrt

Durch den Unfall traten Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen aus, weshalb die Fahrbahn gereinigt werden musste. Die L533 zwischen Neuhofen und Limburgerhof war für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

MRN-News wird nachberichten

Weitere Informationen zum Unfallhergang sowie zu den entstandenen Sachschäden liegen derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen, Polizeiinspektion Schifferstadt.

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 23:12