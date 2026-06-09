Mosbach – Inklusiver WM-Auftakt im fideljo

Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Kultur- und Begegnungszentrum veranstaltet am Sonntag
(14.) ein Public-Viewing
Am Sonntag, 14. Juni, können Fußballfans im Kultur- und Begegnungszentrum fideljo der Johannes-Diakonie den WM-Auftakt
der deutschen Nationalmannschaft der Männer live miterleben. Zum ersten Spiel des deutschen Teams lädt das fideljo zum Public Viewing
in seinen Eventbereich ein. Gemeinsam und inklusiv wird ab 19 Uhr beim Spiel Deutschland gegen Curaçao mitgefiebert und hoffentlich
gejubelt.
Neben der großen Leinwand bietet das fideljo-Team ein klassisches Sportsbar-Angebot mit Bratwurst, Currywurst und
Pommes, Knabberboxen und kühlen Getränken.
Quelle: Johannes-Diakonie Mosbach
Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 22:37