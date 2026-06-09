Mosbach – Inklusiver WM-Auftakt im fideljo

Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Kultur- und Begegnungszentrum veranstaltet am Sonntag

(14.) ein Public-Viewing

Am Sonntag, 14. Juni, können Fußballfans im Kultur- und Begegnungszentrum fideljo der Johannes-Diakonie den WM-Auftakt

der deutschen Nationalmannschaft der Männer live miterleben. Zum ersten Spiel des deutschen Teams lädt das fideljo zum Public Viewing

in seinen Eventbereich ein. Gemeinsam und inklusiv wird ab 19 Uhr beim Spiel Deutschland gegen Curaçao mitgefiebert und hoffentlich

gejubelt.

Neben der großen Leinwand bietet das fideljo-Team ein klassisches Sportsbar-Angebot mit Bratwurst, Currywurst und

Pommes, Knabberboxen und kühlen Getränken.

Quelle: Johannes-Diakonie Mosbach

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 22:37