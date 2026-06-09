Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Schwerer Verkehrsunfall auf der Frankenthaler Straße fordert ein TodesopferBei. . Der Unfall ereignete sich gegen 16:40 Uhr in Höhe der Anschlussstelle zur A6 in Fahrtrichtung Lampertheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhren die 28-Jährige mit ihrem Motorrad sowie ein 45-jähriger Lkw-Fahrer die B44 in gleicher Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision zwischen dem Lastwagen und dem Motorrad.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Motorradfahrerin auf die Fahrbahn und erlitt schwerste Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte verstarb die junge Frau noch an der Unfallstelle.

Staatsanwaltschaft und Verkehrsdienst ermitteln

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden der Verkehrsdienst Mannheim sowie die Staatsanwaltschaft Mannheim eingeschaltet. Die Ermittlungen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit einem hinzugezogenen Unfallsachverständigen.

Der entstandene Sachschaden an Motorrad und Lkw wird nach ersten Schätzungen auf rund 5.000 Euro beziffert.

Verkehrsbehinderungen nach tödlichem Unfall

Während der Unfallaufnahme sowie der Spurensicherung kam es im Bereich der Frankenthaler Straße und der Anschlussstelle zur A6 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zur Ursache des tragischen Unfalls dauern an.

MRN-News wird über neue Erkenntnisse nachberichten.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim, Pressemeldung Nr. 2.

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 07:11