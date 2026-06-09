Mannheim – Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim: Termine 16.-30. Juni 2026

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Di 16.06.2026 | 15:00 Uhr und 16.30 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

A 010, N7 18, 68161 Mannheim

KLANGRAUM MUSIK – WALD

Ein Konzert für Kinder im Alter von 4-7 Jahren

Diese Veranstaltung eröffnet Hörräume. Die Kinder dürfen aktiv in Klangwelten eintauchen,

werden musikalische Vielfalt durch verschiedene Instrumente, körpereigene Instrumente und

Vokales in unterschiedlichen Tonalitäten und Metren und verschiedenen Stilrichtungen

erleben.

Bitte bringen Sie die Kinder 10 Minuten vor Beginn der Veranstaltung zu Raum 007 im Altbau

der Hochschule. Wir gehen gemeinsam ohne Straßenschuhe in den Konzertraum, wo sie

durchgehend betreut werden. Nach dem Konzert (ca. 45-60 Minuten später) können die

Kinder wieder in Raum 007 abgeholt werden. Bitte um Anmeldung unter emp@muho-

mannheim.de.

Do 18.06.2026 | 19:30 Uhr

Franklin-Gelände, Altes Kino, Abraham-Lincoln-Allee 1, 68309 Mannheim

Ballett-Soirée der Akademie des Tanzes

In einem vielfältigen Programm interpretieren die jungen Tänzer:innen nicht nur etablierte

Werke des klassischen Repertoires, sondern erforschen auch Choreografien renommierter

Tanzkünstler:innen und präsentieren ihre eigenen originellen Kreationen. Erleben Sie die

mitreißende Energie und die leidenschaftliche Hingabe dieser neuen Generation und lernen

Sie die Ballettstars von morgen kennen!

Veranstalter: Nationaltheater Mannheim

Mi 24.06.2026 | 20:00 Uhr

Kulturzentrum Alte Feuerwache Mannheim, Halle, Brückenstraße 2, 68167 Mannheim

La Noche Del Ritmo

Zwei Konzerte an einem Abend: zuerst das Latin Jazz Orchester mit ausgearbeiteten

Arrangements, starken Kompositionen und viel Improvisation, danach das Salsa & Timba

Orchester mit tanzbaren Rhythmen und viel Power, modern und klassisch zugleich. Ob Sie

lieber entspannt zuhören oder die Tanzfläche nutzen wollen: beides geht!

Leitung: Prof. Alberto Garcia Navarro

Mo 29.06.2026 | 19:00 Uhr

Schloss Mannheim, Rittersaal, Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim

Jubiläumskonzert – 100 Stellen der Fagottklasse

Sagenhafte 100 Stellen in Theatern und Orchestern haben die Studierenden der Fagottklasse

von Prof. Ole K. Dahl bereits gewonnen, und das auf der ganzen Welt. Freuen Sie sich auf

einen Abend, bei dem das Fagott mit seinem unverwechselbaren Klang im Mittelpunkt steht

und feiern Sie mit Prof. Dahl, seinen Studierenden und Alumni.

Quelle: Die Musikhochschule in der UNESCO City of Music Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 22:24