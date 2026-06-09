Mannheim – Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim: Termine 16.-30. Juni 2026

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Di 16.06.2026 | 15:00 Uhr und 16.30 Uhr
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
A 010, N7 18, 68161 Mannheim
KLANGRAUM MUSIK – WALD
Ein Konzert für Kinder im Alter von 4-7 Jahren
Diese Veranstaltung eröffnet Hörräume. Die Kinder dürfen aktiv in Klangwelten eintauchen,
werden musikalische Vielfalt durch verschiedene Instrumente, körpereigene Instrumente und
Vokales in unterschiedlichen Tonalitäten und Metren und verschiedenen Stilrichtungen
erleben.
Bitte bringen Sie die Kinder 10 Minuten vor Beginn der Veranstaltung zu Raum 007 im Altbau
der Hochschule. Wir gehen gemeinsam ohne Straßenschuhe in den Konzertraum, wo sie
durchgehend betreut werden. Nach dem Konzert (ca. 45-60 Minuten später) können die
Kinder wieder in Raum 007 abgeholt werden. Bitte um Anmeldung unter emp@muho-
mannheim.de.
Do 18.06.2026 | 19:30 Uhr
Franklin-Gelände, Altes Kino, Abraham-Lincoln-Allee 1, 68309 Mannheim
Ballett-Soirée der Akademie des Tanzes
In einem vielfältigen Programm interpretieren die jungen Tänzer:innen nicht nur etablierte
Werke des klassischen Repertoires, sondern erforschen auch Choreografien renommierter
Tanzkünstler:innen und präsentieren ihre eigenen originellen Kreationen. Erleben Sie die
mitreißende Energie und die leidenschaftliche Hingabe dieser neuen Generation und lernen
Sie die Ballettstars von morgen kennen!
Veranstalter: Nationaltheater Mannheim
Mi 24.06.2026 | 20:00 Uhr
Kulturzentrum Alte Feuerwache Mannheim, Halle, Brückenstraße 2, 68167 Mannheim
La Noche Del Ritmo
Zwei Konzerte an einem Abend: zuerst das Latin Jazz Orchester mit ausgearbeiteten
Arrangements, starken Kompositionen und viel Improvisation, danach das Salsa & Timba
Orchester mit tanzbaren Rhythmen und viel Power, modern und klassisch zugleich. Ob Sie
lieber entspannt zuhören oder die Tanzfläche nutzen wollen: beides geht!
Leitung: Prof. Alberto Garcia Navarro
Mo 29.06.2026 | 19:00 Uhr
Schloss Mannheim, Rittersaal, Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim
Jubiläumskonzert – 100 Stellen der Fagottklasse
Sagenhafte 100 Stellen in Theatern und Orchestern haben die Studierenden der Fagottklasse
von Prof. Ole K. Dahl bereits gewonnen, und das auf der ganzen Welt. Freuen Sie sich auf
einen Abend, bei dem das Fagott mit seinem unverwechselbaren Klang im Mittelpunkt steht
und feiern Sie mit Prof. Dahl, seinen Studierenden und Alumni.
Quelle: Die Musikhochschule in der UNESCO City of Music Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 22:24