Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Bauarbeiten in Mannheim sorgen für Verkehrsbehinderungen und Änderungen im Nahverkehr – Aufgrund von Bauarbeiten im Bereich der BBC-Brücke kommt es von Donnerstag, 11. Juni 2026, bis voraussichtlich Dienstag, 16. Juni 2026, zu Sperrungen in der Boveristraße und der Zielstraße. Von den Maßnahmen betroffen sind sowohl der Straßenverkehr als auch die Buslinien 58 und 60 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv).

Fahrgäste müssen sich auf Umleitungen, entfallende Haltestellen und geänderte Fahrtwege einstellen.

Buslinie 58:

Änderungen zwischen Käfertal, Feudenheim und Friesenheimer Insel Fahrtrichtung Feudenheim Umleitung zwischen Hafenbahnstraße und Käfertal DB-Bahnhof. Die Haltestellen Boveristeg und Boveristraße entfallen

Zusätzlich angefahren werden:

Jugendverkehrsschule

Käfertal Süd

Bäckerweg

Fahrtrichtung Friesenheimer Insel

Umleitung zwischen Käfertal DB-Bahnhof und Hafenbahnstraße

Die Haltestellen Boveristraße und Boveristeg entfallen

Zusätzlich angefahren werden:

Rüdesheimer Straße

Käfertal Süd

Buslinie 60:

Umleitungen zwischen Pfeifferswörth und Fernmeldeturm

Fahrtrichtung Pfeifferswörth

Umleitung zwischen Ulmenweg und Dudenstraße

Die Haltestellen Zielstraße und Käfertaler Straße entfallen

Zusätzlich bedient werden:

Landwehrstraße

Hochuferstraße

Bonifatiuskirche

Fahrtrichtung Fernmeldeturm

Umleitung zwischen Dudenstraße und Ulmenweg

Die Haltestellen Käfertaler Straße und Zielstraße entfallen

Zusätzlich angefahren werden:

Friedrich-Engelhorn-Straße

Ludolf-Krehl-Straße

Brauerei

Bonifatiuskirche

Hochuferstraße

Landwehrstraße

rnv empfiehlt frühzeitige Reiseplanung

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH empfiehlt Fahrgästen, die geänderten Linienführungen bei ihrer Reiseplanung zu berücksichtigen. Durch die Bauarbeiten an der BBC-Brücke sowie die damit verbundenen Umleitungen kann es zu längeren Fahrzeiten und Verzögerungen kommen.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv)

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 10:10