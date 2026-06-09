Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Bauarbeiten in Mannheim sorgen für Verkehrsbehinderungen und Änderungen im Nahverkehr – Aufgrund von Bauarbeiten im Bereich der BBC-Brücke kommt es von Donnerstag, 11. Juni 2026, bis voraussichtlich Dienstag, 16. Juni 2026, zu Sperrungen in der Boveristraße und der Zielstraße. Von den Maßnahmen betroffen sind sowohl der Straßenverkehr als auch die Buslinien 58 und 60 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv).
Fahrgäste müssen sich auf Umleitungen, entfallende Haltestellen und geänderte Fahrtwege einstellen.
Buslinie 58:
Änderungen zwischen Käfertal, Feudenheim und Friesenheimer Insel Fahrtrichtung Feudenheim Umleitung zwischen Hafenbahnstraße und Käfertal DB-Bahnhof. Die Haltestellen Boveristeg und Boveristraße entfallen
Zusätzlich angefahren werden:
Jugendverkehrsschule
Käfertal Süd
Bäckerweg
Fahrtrichtung Friesenheimer Insel
Umleitung zwischen Käfertal DB-Bahnhof und Hafenbahnstraße
Die Haltestellen Boveristraße und Boveristeg entfallen
Zusätzlich angefahren werden:
Rüdesheimer Straße
Käfertal Süd
Buslinie 60:
Umleitungen zwischen Pfeifferswörth und Fernmeldeturm
Fahrtrichtung Pfeifferswörth
Umleitung zwischen Ulmenweg und Dudenstraße
Die Haltestellen Zielstraße und Käfertaler Straße entfallen
Zusätzlich bedient werden:
Landwehrstraße
Hochuferstraße
Bonifatiuskirche
Fahrtrichtung Fernmeldeturm
Umleitung zwischen Dudenstraße und Ulmenweg
Die Haltestellen Käfertaler Straße und Zielstraße entfallen
Zusätzlich angefahren werden:
Friedrich-Engelhorn-Straße
Ludolf-Krehl-Straße
Brauerei
Bonifatiuskirche
Hochuferstraße
Landwehrstraße
rnv empfiehlt frühzeitige Reiseplanung
Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH empfiehlt Fahrgästen, die geänderten Linienführungen bei ihrer Reiseplanung zu berücksichtigen. Durch die Bauarbeiten an der BBC-Brücke sowie die damit verbundenen Umleitungen kann es zu längeren Fahrzeiten und Verzögerungen kommen.
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv)
Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 10:10