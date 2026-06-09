Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 15. Juli endet die Bewerbungsfrist für die meisten zulassungsbeschränkten Studiengänge. Wer bereits im Wintersemester 2026 mit einem Studium durchstarten möchte, aber noch nicht genau weiß, welcher Studiengang der passende ist oder in welcher Stadt das richtige Angebot zu finden ist, kann zu unserer Last-Minute Studienberatung kommen. Diese richtet sich ebenfalls an alle, die auf der Suche nach Alternativen sind, da der Wunschstudienplatz noch nicht zugesichert wurde. In der Last-Minute Studienberatung gibt es einen Überblick über Studienmöglichkeiten an den Unis und Hochschulen für angewandte Wissenschaften in der Region.

Die Termine:

23. Juni von 13.30 bis 16.30 Uhr im BiZ der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, Berliner Straße 23a

25. Juni von 10 bis 13 Uhr in der Jugendberufsagentur Speyer, Roland-Berst-Straße 1

Die Beratung findet kostenlos und ohne vorherige Anmeldung statt. Wer interessiert ist, kann einfach vorbeikommen.

Das Team der Berufsberatung steht auch für individuelle Einzelberatungen zur Verfügung. Termine zur persönlichen Beratung oder Videoberatung können über das Kontaktformular auf www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen vereinbart werden.

Quelle: Arbeitsagentur Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 08:26