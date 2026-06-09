Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, 26. Juni, 19 Uhr, heißt es in der Protestantischen Melanchthonkirche in Ludwigshafen erneut Konzert trifft Gottesdienst. Dieses Mal interpretieren das „Orchester des Wandels Ludwigshafen“ und ein Projektchor mehrere Beatles-Songs. Im Zentrum steht der weltbekannte Hit „Eleanor Rigby“.

Mit der Textzeile „Look at all the lonely people“ haben die Beatles 1966 den Blick auf einsame Menschen gerichtet. 60 Jahre später greift Dekan Paul Metzger die Gedanken auf und beleuchtet sie aus theologischer Sicht. Er führt durch den Gottesdienst und zeigt in seiner Predigt, wie aktuell die Suche nach Nähe, Trost und Gemeinschaft ist.

In ihrem Song „Eleanor Rigby“ erzählen die Beatles von einer Frau, die scheinbar unsichtbar für andere bleibt – auch für Father McKenzie. Ihm ergeht es ähnlich. Obwohl sich beide in der Kirche begegnen, finden sie keine Verbindung zueinander. Als Eleanor Rigby stirbt, bestattet Father McKenzie sie. Doch selbst in diesem Moment bleibt sie fremd für ihn.

„Eleanor Rigby“ zählt zu den ungewöhnlich ernsten Stücken der Popmusik der 1960er‑Jahre. Zugleich war der Song der erste auf einem Pop‑Album, der ausschließlich von Streichinstrumenten getragen wurde. Daran knüpft das „Orchester des Wandels“ an – ein Streichquintett mit professionellen Musikerinnen und Musikern der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Es lässt Klassiker der Beatles erklingen, die sich für Streicher besonders gut eignen. Das Stück „Eleanor Rigby“ singt indes ein Projektchor unter Leitung von Bezirkskantor Tobias Martin, begleitet von Johannes Kraft (Heidelberg) am Klavier.

Der „Beatles-Gottesdienst“ fügt sich ein in eine Reihe von Event-Gottesdiensten in Ludwigshafen. Sie widmeten sich bereits Harry Potter, Nick Cave und zuletzt Coldplay.

Termin

Konzert trifft Gottesdienst: „Eleanor Rigby – Beatles on Strings“

Freitag, 26. Juni, 19 Uhr

Protestantische Melanchthonkirche, Maxstraße 38, Ludwigshafen-Mitte

Quelle: Prot. Dekanat Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 08:58