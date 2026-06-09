Ludwigshafen – Klima von Unten – Stadtführung mit Helmut van der Buchholz am 17. Juni



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Zu seiner zweiten öffentlichen Stadtführung 2026 lädt Helmut van der Buchholz am Mittwoch, den 17. Juni unter dem Thema

KLIMA VON UNTEN

Start ist um 18:30 auf dem Inselsommer-Gelände auf der Parkinsel. Von hier aus geht es zu Fuß durch den Stadtteil Süd.

Klimaschutz geht uns alle an, auch wenn dies manche noch nicht wahr haben wollen. Die Erde erwärmt sich viel zu schnell und man hat den Eindruck, es wird von offizieller Seite viel zu wenig getan, um das zumindest abzubremsen. Manche meinen gar, der Untergang der Menschheit ist bereits besiegelt, aber die Corona-Zeit hat gezeigt, dass eine gewisse Erholung der Erde möglich ist. Wenn man denn will.

Auch im Kleinen kann einiges getan werden. Entsiegelung, Bäume in der Stadt, Frischluftschneisen, besserer ÖPNV undundund. Auf dieser Tour soll gezeigt werden, wo ohne allzu großen Aufwand lokale Klimaverbesserungen im Herzen der Stadt realisiert werden können und dass dies an nahezu jeder Ecke möglich ist.

Der Eintritt zur Führung ist frei, sie ist auf ca. zwei Stunden angelegt und bietet anschließend noch die Gelegenheit für Diskussionen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber unter helmut@helmutvan.de möglich.

Klima von unten ist Teil des Ludwigshafener Kultursommers und des Inselsommer-Festivals.

Quelle: Helmut van der Buchholz

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 22:41