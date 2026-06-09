Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Zwei Informationsabende zur Jugendweihe und zum neuen Bestattungsgesetz in der Übersicht –

Am Dienstag, 16. Juni, 18.00 Uhr, Ludwigshafen, Johannes-Ronge-Haus, Wörthstr. 6 a

Informationsveranstaltungen zur Freireligiös-Humanistischen / säkularen Jugendweihe auf dem Hambacher Schloss 2027

Landessprecherin Marlene Siegel lädt Jugendliche aus der Pfalz und deren Eltern ein, sich über die am 11. April 2027 stattfindende Freireligiös-Humanistische Jugendweihe zu informieren, die wir in demokratischer Tradition für unsere Mitglieder und nicht-konfessionell gebundene Personen anbieten. Anmeldung und weitere Informationen können sie in der Geschäftsstelle erfragen unter Tel. 0621 512582 / pfalz@freireligioese.de

Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz

Am Mittwoch, 17. Juni, 17.00 Uhr, Ludwigshafen, Johannes-Ronge-Haus, Wörthstr. 6 a

Informationsveranstaltungen zum neuen Bestattungsgesetz

Seit dem 27. September 2025 gilt in Rheinland-Pfalz das neue Bestattungsgesetz. Landessprecherin Marlene Siegel gibt auf dem Infoabend am Mittwoch, den 17. Juni ab 17.00 Uhr im Johannes-Ronge-Haus einen Überblick über die Gesetzesänderung und erläutert die neu hinzugekommen Möglichkeiten, wie die letzte Ruhe gestaltet werden kann. Bitte anmelden unter: Tel. 0621 512582 / pfalz@freireligioese.de.

Quelle: Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 09:07