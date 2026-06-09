Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wer sich in der Mittagspause etwas Besonderes gönnen möchte, findet im Turmrestaurant im Ebertpark auch in dieser Woche wieder eine abwechslungsreiche Auswahl an frisch zubereiteten Gerichten. Von Montag bis Samstag, jeweils von 12 bis 16 Uhr, erwartet die Gäste ein wöchentlich wechselnder Mittagstisch mit saisonalen Spezialitäten und regionalen Köstlichkeiten.

Ob leichte mediterrane Küche, herzhafte Klassiker oder frischer Fisch – die aktuelle Mittagskarte bietet für jeden Geschmack das passende Gericht.

Die Mittagsangebote der Woche

Den Auftakt macht ein gebackener Schafskäse mit mediterranem Gemüse und Baguette für 14,50 Euro. Wer es etwas deftiger mag, kann sich auf einen Rindfleischsalat mit Gurke, Paprika, Frühlingszwiebeln und Bratkartoffeln für 16,50 Euro freuen.

Fischliebhaber kommen mit den frischen Matjesfilets nach Hausfrauenart mit Apfel, Zwiebeln und Dillkartoffeln voll auf ihre Kosten. Dieses traditionelle Sommergericht wird für 18,50 Euro angeboten.

Spargelzeit im Turmrestaurant

Passend zur Saison steht außerdem der beliebte Pfälzer Spargel im Mittelpunkt der aktuellen Empfehlungen aus der Küche.

Den Anfang macht eine samtig-cremige Spargelcremesuppe mit Schnittlauch und zarten Spargelspitzen für 9,50 Euro.

Als leichte Sommeralternative empfiehlt das Küchenteam einen bunten Spargelsalat mit Limonenöl, Tomaten, gerösteten piemonteser Haselnüssen und cremiger Burrata für 17,50 Euro. Wer es noch etwas exklusiver mag, kann die Variante mit hausgebeiztem schottischem Lachs für 18,50 Euro wählen.

Ein besonderes Highlight ist der gefüllte Kräuterpfannkuchen mit Rosmarinschinken und Stangenspargel, überbacken mit Sauce Hollandaise. Dieses saisonale Gericht wird für 24,50 Euro serviert.

Natürlich darf auch der klassische Pfälzer Stangenspargel mit neuen Kartoffeln und Sauce Hollandaise oder nussbrauner Butter nicht fehlen. Für 26 Euro genießen Gäste die Königin der Gemüse in ihrer traditionellen Form.

Dazu können wahlweise ein paniertes Kalbsrückenschnitzel (+15 Euro) oder ein gebratenes schottisches Lachsfilet (+17 Euro) bestellt werden.

Mittagspause mit besonderem Ambiente

Das Turmrestaurant im Ebertpark verbindet gehobene Küche mit einem einzigartigen Ambiente in einer der schönsten Parkanlagen Ludwigshafens. Ob Geschäftsessen, entspannte Mittagspause oder Treffen mit Freunden – die saisonal wechselnde Küche sorgt Woche für Woche für neue Genussmomente.

Öffnungszeiten Mittagstisch:

Montag bis Samstag von 12:00 bis 16:00 Uhr

MRN-News-Tipp:

Gerade die Spargelgerichte erfreuen sich großer Beliebtheit. Eine rechtzeitige Tischreservierung wird empfohlen.

Guten Appetit wünscht das Team des Turmrestaurants im Ebertpark.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 13:34