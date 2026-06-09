Ludwigshafen – Ein Pfau auf Freigang



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Pfau aus dem Rheingönheimer Wildpark begab sich am gestrigen Montagmorgen ohne Abmeldung auf einen Spaziergang außerhalb seines ihm zugewiesenen Grundstückes.

Das Tier konnte durch Polizeibeamte zurück geleitet werden. Laut Mitarbeiter des Tierparks würde der Pfau des Öfteren eigenständig auf Wanderschaft gehen, jedoch immer selbständig vor Einbruch der Dunkelheit in sein zu Hause zurückkehren.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 21:54