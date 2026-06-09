Ludwigshafen / Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Kollision zweier Pkw sorgt für Verkehrsbehinderungen – Auf der L530 zwischen Ludwigshafen-Maudach und Mutterstadt hat sich am heutigen Dienstagnachmittag gegen 15:40 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen kollidierten zwei Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf der wichtigen Verbindungsstraße zwischen den beiden Orten.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden umgehend zur Unfallstelle alarmiert. Die Einsatzkräfte kümmerten sich vor Ort um die Beteiligten und sicherten den Bereich ab.

Verkehrsbehinderungen auf der Verbindungsstraße

Durch den Unfall kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen auf der L530. Verkehrsteilnehmer müssen mit Verzögerungen rechnen. Es gibt Verletzte über die Anzahl und die Schwere der Verletzungen können noch keine Angaben gemacht werden. Ebendo über das genaue Ausmaß des Sachschadens liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

MRN-News vor Ort

Weitere Informationen zum Unfallhergang, zur Zahl der Verletzten sowie zu möglichen Sperrungen werden nachgereicht, sobald diese vorliegen.

MRN-News wird nachberichten.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 16:12