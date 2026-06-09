Landau – Wissenschaftliche Befragung zur Parkplatzsuche in der Landauer Innenstadt: Jetzt mitmachen – online und am 16. Juni auf dem Rathausplatz



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Wo findet man in der Landauer Innenstadt schnell und unkompliziert einen Parkplatz?

Und wo gibt es aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger

Verbesserungsbedarf? Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, führt die

Stadt Landau gemeinsam mit der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität

Kaiserslautern-Landau (RPTU) und dem Institut für Mobilität und Verkehr

(imove) eine wissenschaftliche Befragung durch. Bereits rund 1.800 Personen

haben bislang an der Umfrage teilgenommen, die noch bis zum 20. Juni läuft.

Wer an der Befragung teilnehmen möchte, aber keinen Internetzugang hat oder

Unterstützung beim Ausfüllen benötigt, kann am Montag, 16. Juni, von 10 bis 14 Uhr

einen Beteiligungsstand auf dem Rathausplatz in Landau bei der Adler-

Apotheke besuchen. Dort helfen Mitarbeitende der Mobilitätsabteilung und der

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung dabei, die Online-

Umfrage direkt auf einem Tablet auszufüllen.

Ziel der Befragung ist es, ein fundiertes und datenbasiertes Bild davon zu

erhalten, wie die Parkplatzsituation in der Innenstadt wahrgenommen wird. Die

gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage, um konkrete

Verbesserungsvorschläge zu entwickeln und das Parkraummanagement in

Landau gezielt weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen

Auswertung sollen dabei helfen, Maßnahmen für eine bessere Orientierung und

Erreichbarkeit der Innenstadt abzuleiten und unter anderem die Einführung

eines digitalen Parkleitsystems vorzubereiten.

Mitmachen können alle, die in Landau wohnen, hier arbeiten oder die Stadt

besuchen. Gefragt sind persönliche Erfahrungen und Einschätzungen zur

Parkplatzsuche. In der Umfrage geht es unter anderem darum, mit welchen

Verkehrsmitteln die Innenstadt erreicht wird, wie die Parkplatzsuche erlebt wird

und an welchen Stellen Probleme oder Verbesserungsbedarf gesehen werden.

Die Teilnahme ist anonym, dauert nur wenige Minuten und leistet einen

wichtigen Beitrag zur zukünftigen Gestaltung der Mobilität in Landau. Die

Befragung ist online unter www.landau.de/parken abrufbar.

Bildunterschrift: Wissenschaftliche Befragung zur Parkplatzsuche in der

Landauer Innenstadt: Jetzt mitmachen – online und am 16. Juni auf dem

Rathausplatz. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 21:59