Landau – Wissenschaftliche Befragung zur Parkplatzsuche in der Landauer Innenstadt: Jetzt mitmachen – online und am 16. Juni auf dem Rathausplatz

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Wo findet man in der Landauer Innenstadt schnell und unkompliziert einen Parkplatz?
Und wo gibt es aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger
Verbesserungsbedarf? Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, führt die
Stadt Landau gemeinsam mit der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität
Kaiserslautern-Landau (RPTU) und dem Institut für Mobilität und Verkehr
(imove) eine wissenschaftliche Befragung durch. Bereits rund 1.800 Personen
haben bislang an der Umfrage teilgenommen, die noch bis zum 20. Juni läuft.
Wer an der Befragung teilnehmen möchte, aber keinen Internetzugang hat oder
Unterstützung beim Ausfüllen benötigt, kann am Montag, 16. Juni, von 10 bis 14 Uhr
einen Beteiligungsstand auf dem Rathausplatz in Landau bei der Adler-
Apotheke besuchen. Dort helfen Mitarbeitende der Mobilitätsabteilung und der
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung dabei, die Online-
Umfrage direkt auf einem Tablet auszufüllen.
Ziel der Befragung ist es, ein fundiertes und datenbasiertes Bild davon zu
erhalten, wie die Parkplatzsituation in der Innenstadt wahrgenommen wird. Die
gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage, um konkrete
Verbesserungsvorschläge zu entwickeln und das Parkraummanagement in
Landau gezielt weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen
Auswertung sollen dabei helfen, Maßnahmen für eine bessere Orientierung und
Erreichbarkeit der Innenstadt abzuleiten und unter anderem die Einführung
eines digitalen Parkleitsystems vorzubereiten.
Mitmachen können alle, die in Landau wohnen, hier arbeiten oder die Stadt
besuchen. Gefragt sind persönliche Erfahrungen und Einschätzungen zur
Parkplatzsuche. In der Umfrage geht es unter anderem darum, mit welchen
Verkehrsmitteln die Innenstadt erreicht wird, wie die Parkplatzsuche erlebt wird
und an welchen Stellen Probleme oder Verbesserungsbedarf gesehen werden.
Die Teilnahme ist anonym, dauert nur wenige Minuten und leistet einen
wichtigen Beitrag zur zukünftigen Gestaltung der Mobilität in Landau. Die
Befragung ist online unter www.landau.de/parken abrufbar.
Bildunterschrift: Wissenschaftliche Befragung zur Parkplatzsuche in der
Landauer Innenstadt: Jetzt mitmachen – online und am 16. Juni auf dem
Rathausplatz. (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.
Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 21:59