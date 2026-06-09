Landau – Barrierefreie Übergänge auf dem Landauer Rathausplatz: StadtLeben GmbH ergänzt neue Kabelbrücken für Veranstaltungen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Ob Landauer Sommer, Fest des Federweißen oder Thomas-Nast-Nikolausmarkt –
die beliebten Veranstaltungen bringen Jahr für Jahr viele Menschen zusammen und sind für zahlreiche Bürgerinnen und Bürger fester Bestandteil des
Jahreskalenders.
Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen können sie
jedoch mit Barrieren verbunden sein. Um dem entgegenzuwirken und die
Angebote künftig noch besser zugänglich zu machen, schafft die StadtLeben
Landau in der Pfalz GmbH in Abstimmung mit dem Beirat für die Teilhabe von
Menschen mit Behinderung und dem Beauftragten für die Belange von
Menschen mit Behinderung fünf neue barrierefreie Kabelbrücken an. Diese
ersetzen die bisher vorhandenen Elemente und ermöglichen während
Veranstaltungen auf dem Rathausplatz sichere und einfachere Übergänge über
Kabel- und Versorgungsleitungen.
Die Geschäftsführerin der StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH, Nina Ziegler,
sieht darin einen wichtigen Schritt: „Feste und Veranstaltungen sollen für alle
Menschen zugänglich sein. Deshalb freue ich mich besonders, dass wir mit den
neuen barrierefreien Kabelbrücken einen konkreten Beitrag zu mehr
Barrierefreiheit leisten und den Rathausplatz für Menschen mit
Mobilitätseinschränkungen besser zugänglich machen.“
„Für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, stellen Kabel oft ein
Hindernis dar. Mit den neuen barrierefreien Übergängen lassen sich die
Veranstaltungsflächen nun deutlich einfacher und sicherer nutzen“, berichtet
Gertrud Gerdon vom Landauer Kommunalen Beirat für die Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen. „Das erleichtert betroffenen Menschen den
Besuch von Festen“, ergänzt Maik Leidner, Beauftragter für die Belange von
Menschen mit Behinderung in Landau. „Gleichzeitig ist es insbesondere bei
Umsetzung des Landauer Aktionsplanes ein wichtiges Zeichen dafür, dass die
Bedürfnisse von Menschen mit Einschränkungen bei der Planung solcher Feste
mitgedacht werden.“
Mit den zusätzlichen Elementen können im Rahmen von Veranstaltungen auf
dem Rathausplatz insgesamt bis zu fünf barrierefreie Übergänge geschaffen
werden.
Mit der Anschaffung der barrierefreien Kabelbrücken wurde ein Anliegen
umgesetzt, das die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit einem Antrag im Herbst
2025 in den Stadtrat eingebracht hatte.
Bildunterschrift:
1: Gertrud Gerdon vom Kommunalen Beirat für die Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen in Landau probiert die neuen barrierefreien Kabelbrücken aus.
(Quelle: Stadt Landau)
2: Von links: Maik Leidner, Beauftragter für die Belange von Menschen mit
Behinderung der Stadt Landau, Nina Ziegler, Geschäftsführerin der StadtLeben
Landau in der Pfalz GmbH, Gertrud Gerdon vom Kommunalen Beirat für die
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Niklas Frank und Sonja Brunner-
Hagedorn, Marktmeister und Marktmeisterin der Stadt Landau, freuen sich über
die neuen barrierefreien Kabelbrücken auf dem Landauer Wochenmarkt.
(Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.
Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 22:05