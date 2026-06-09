Landau – Barrierefreie Übergänge auf dem Landauer Rathausplatz: StadtLeben GmbH ergänzt neue Kabelbrücken für Veranstaltungen



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Ob Landauer Sommer, Fest des Federweißen oder Thomas-Nast-Nikolausmarkt –

die beliebten Veranstaltungen bringen Jahr für Jahr viele Menschen zusammen und sind für zahlreiche Bürgerinnen und Bürger fester Bestandteil des

Jahreskalenders.

Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen können sie

jedoch mit Barrieren verbunden sein. Um dem entgegenzuwirken und die

Angebote künftig noch besser zugänglich zu machen, schafft die StadtLeben

Landau in der Pfalz GmbH in Abstimmung mit dem Beirat für die Teilhabe von

Menschen mit Behinderung und dem Beauftragten für die Belange von

Menschen mit Behinderung fünf neue barrierefreie Kabelbrücken an. Diese

ersetzen die bisher vorhandenen Elemente und ermöglichen während

Veranstaltungen auf dem Rathausplatz sichere und einfachere Übergänge über

Kabel- und Versorgungsleitungen.

Die Geschäftsführerin der StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH, Nina Ziegler,

sieht darin einen wichtigen Schritt: „Feste und Veranstaltungen sollen für alle

Menschen zugänglich sein. Deshalb freue ich mich besonders, dass wir mit den

neuen barrierefreien Kabelbrücken einen konkreten Beitrag zu mehr

Barrierefreiheit leisten und den Rathausplatz für Menschen mit

Mobilitätseinschränkungen besser zugänglich machen.“



„Für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, stellen Kabel oft ein

Hindernis dar. Mit den neuen barrierefreien Übergängen lassen sich die

Veranstaltungsflächen nun deutlich einfacher und sicherer nutzen“, berichtet

Gertrud Gerdon vom Landauer Kommunalen Beirat für die Teilhabe von

Menschen mit Behinderungen. „Das erleichtert betroffenen Menschen den

Besuch von Festen“, ergänzt Maik Leidner, Beauftragter für die Belange von

Menschen mit Behinderung in Landau. „Gleichzeitig ist es insbesondere bei

Umsetzung des Landauer Aktionsplanes ein wichtiges Zeichen dafür, dass die

Bedürfnisse von Menschen mit Einschränkungen bei der Planung solcher Feste

mitgedacht werden.“

Mit den zusätzlichen Elementen können im Rahmen von Veranstaltungen auf

dem Rathausplatz insgesamt bis zu fünf barrierefreie Übergänge geschaffen

werden.

Mit der Anschaffung der barrierefreien Kabelbrücken wurde ein Anliegen

umgesetzt, das die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit einem Antrag im Herbst

2025 in den Stadtrat eingebracht hatte.

Bildunterschrift:

1: Gertrud Gerdon vom Kommunalen Beirat für die Teilhabe von Menschen mit

Behinderungen in Landau probiert die neuen barrierefreien Kabelbrücken aus.

(Quelle: Stadt Landau)

2: Von links: Maik Leidner, Beauftragter für die Belange von Menschen mit

Behinderung der Stadt Landau, Nina Ziegler, Geschäftsführerin der StadtLeben

Landau in der Pfalz GmbH, Gertrud Gerdon vom Kommunalen Beirat für die

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Niklas Frank und Sonja Brunner-

Hagedorn, Marktmeister und Marktmeisterin der Stadt Landau, freuen sich über

die neuen barrierefreien Kabelbrücken auf dem Landauer Wochenmarkt.

(Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 22:05