Heppenheim – Übergabe von Anerkennungsurkunden – Heppenheimer Kitas werden durch neue Fachkräfte unterstützt



Heppenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Frau Valencia Pascagaza und Frau Rojas Capera erhielten heute von Bürgermeister Rainer Burelbach ihre Anerkennungsurkunden. Mit diesen Urkunden können sie nun als Fachkräfte in den städtischen Kitas tätig werden.

Beide absolvierten in ihrer Heimat Kolumbien ein Studium der frühkindlichen Pädagogik und sind vor rund einem Jahr nach Deutschland gekommen. Frau Valencia Pascagaza war während ihres Anerkennungsjahres in der städtischen Kita Drachenbande tätig, während Frau Rojas Capera in der Kita Kleine Entdecker eingesetzt war. Dort lernten beide den Alltag der Heppenheimer Kindertagesstätten kennen und beschäftigten sich mit den vielfältigen Aufgabenbereichen von Erzieherinnen und Erziehern. Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Anerkennungsjahr bleiben sie den beiden Einrichtungen erhalten und unterstützen die Teams nun als anerkannte Fachkräfte vor Ort.

Die Vermittlung erfolgte durch den internationalen Personaldienstleister TalentOrange mit Sitz in Frankfurt. Die Agentur ist auf die Vermittlung von Fachkräften aus dem Ausland für Kliniken und Kitas spezialisiert. Während eines sieben- bis zehnmonatigen Sprachkurses in einer der im Ausland betriebenen Sprachschulen übernimmt TalentOrange die Bearbeitung der Einreiseformalitäten, hilft bei der Wohnungssuche und organisiert den Flug sowie die Ankunft am neuen Wohnort. Bislang hat TalentOrange 3.600 internationale Fachkräfte bis zur vollständigen Anerkennung ihrer beruflichen Qualifikation in Deutschland begleitet – darunter Erzieherinnen und Erzieher für zahlreiche Kommunen und Kita-Träger in Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Die Stadtverwaltung Heppenheim freut sich, zwei weitere kompetente Fachkräfte in den Kindertagesstätten willkommen zu heißen.

Quelle: Stadtverwaltung Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 22:33