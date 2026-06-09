  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Logo 1 1
09.06.2026, 9:51 Uhr

Heidelberg – U7 halten ersten offiziellen Gipfel als „Engagement Group“ ab

Logo 1 1Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Städtebündnis Urban7 (U7) definiert seine Positionen und Forderungen für den G7- Prozess. Eine weitere Etappe für mehr systematische Beteiligung der Städte in globalen Verhandlungen und Entscheidungen ist in dieser Woche erreicht worden: Die Urban7- (U7), ein Bündnis aus kommunalen Spitzenverbänden aus den G7-Ländern, ist zu einem offiziellen U7-Gipfel im französischen Nancy zusammengekommen. Die Teilnehmenden erarbeiteten dabei Grundlinien einer städtischen Perspektive und Forderungen, die in den G7-Prozess eingebracht werden sollen. Die Ergebnisse fanden Eingang in eine „Erklärung von Nancy“. In den Monaten zuvor hatte die U7 bereits einen anderen entscheidenden Meilenstein erreicht: Unter der diesjährigen französischen G7-Präsidentschaft wurde die U7- Gruppe bereits als offizielle „G7-Engagement Group“ anerkannt. Das heißt, die U7 ist seitdem formal in die G7-Prozesse eingebunden und ist damit in den Verhandlungen die offizielle Stimme der Städte und Regionen.

Deutscher Städtetag in Nancy
Der Deutsche Städtetag unterstützt die Erklärung. Prof. Dr. Eckart Würzner, Erster Stellvertreter des Präsidenten des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister von Heidelberg, vertrat die deutsche Delegation vor Ort und erklärte: „Ich freue mich, dass die Urban7 dieses Jahr endlich offizielle Engagement Group der G7 wurden und sich in Nancy treffen konnten. Die Erklärung von Nancy sendet ein wichtiges Signal in Richtung G7. Städte bleiben zentrale Akteurinnen bei der Sicherung von Demokratie, Frieden und globaler Solidarität, insbesondere in Zeiten wachsender globaler Unsicherheiten. Gleichzeitig setzen wir uns im Rahmen von Urban Diplomacy
für einen kontinuierlichen und konstruktiven Dialog mit und zwischen den G7-Staaten
ein.“
Außerdem nahmen Oberbürgermeister Wolfram Leibe aus Trier, Stellvertreter des Präsidenten des Deutschen Städtetages, Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup aus Karlsruhe und Oberbürgermeister Martin Horn aus Freiburg, beide am U7-Gipfel teil.

Erklärung von Nancy
In der Erklärung bekräftigt das Städtebündnis U7 noch einmal seine wichtige Forderung, die Rolle von Städten in internationalen Diskussionen zu stärken und städtische Interessen in internationale politische Prozesse der G7-Staaten einzubringen und ihr Engagement finanziell abzusichern. Denn die Städte sind wichtige Akteure, wenn es darum geht, Lösungen für globale Herausforderungen zu entwickeln. So sind es die Kommunen, die vor Ort Maßnahmen ergreifen, um drängende Probleme wie Klimawandel, Umweltzerstörung oder Wohnungsnot zu begegnen. Die Städte sind ferner Motoren für Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit. Gleichzeitig beinhaltet die Erklärung Forderungen gegenüber der G7. Beispielsweise soll dezentrale Entwicklungszusammenarbeit finanziell und technisch stärker unterstützt werden, lokale Selbstverwaltung gestärkt und die Energiewende durch
Sanierungsprogramme gefördert werden.

Zum Städtebündnis U7
Die U7 wurden unter der deutschen G7-Präsidentschaft 2022 gegründet. Der Deutsche Städtetag ist einer der sieben kommunalen Spitzenverbände, die sich seit Jahren in dem Städtebündnis engagieren. Unter der französischen G7-Präsidentschaft liegt die Verantwortung für die diesjährigen U7-Beiträge beim Partnerverband France Urbaine, unterstützt durch die internationalen Städtenetzwerke ICLEI – Local Governments for
Sustainability und das Global Parliament of Mayors. Link zur Erklärung von Nancy (auf Englisch): https://www.staedtetag.de/files/dst/docs/Dezernat-1/Europa-undInternationales/2026/u7-erkl%C3%A4rung-von-nancy-2026-auf-englisch.pdf

Quelle: Deutscher Städtetag / Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 09:51

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juni 2026
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • INSERAT

    Premium Lounge Mannheim

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com