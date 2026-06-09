Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Teamwork ist eine Schlüsselkompetenz für den Erfolg. Die vhs Heidelberg bietet am 12.06. (9 – 16 Uhr) ein Tagesseminar an, in dem es um die zentralen Faktoren guter Teamarbeit geht: Kommunikation, Rollenverteilung, Motivation und gemeinsame Zielorientierung. Anhand praxisnaher Übungen erlebt man, wie Vertrauen aufgebaut, Kooperation gefördert und kreative Lösungen im Team entwickelt werden können.

Anmeldungen bis Mittwoch, 10.06.2026 unter 06221 911 911 oder beruf@vhs-hd.de oder direkt über die Webseite der vhs Heidelberg www.vhs-hd.de.

Quelle: Volkshochschule Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 09:01