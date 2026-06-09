Heidelberg / Metropolregion rhein-Neckar – Nur zwölf Personen von der Elfenbeinküste gemeldet – Deutschland ist im Fußballfieber: Bei der am Donnerstag, 11. Juni 2026, in Mexiko-Stadt beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, USA und Kanada fiebern Fans in der ganzen Welt mit ihren Nationalteams mit – natürlich auch in Heidelberg. In der international ausgerichteten Wissenschaftsstadt dürfte jede der 48 teilnehmenden Mannschaften ihre Anhänger haben.

Die größte potenzielle Fangemeinde hat die Türkei mit 2.446 in Heidelberg gemeldeten Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern. Es folgen die Vereinigten Staaten von Amerika (1.006), Spanien (851) und Frankreich (749). Die Elfenbeinküste (12 Personen) und Uruguay (14 Personen) sind zahlenmäßig am geringsten vertreten. Unter dem Vereinigten Königreich finden sich unter anderem Engländer und Schotten (eine getrennte Ausweisung ist nicht möglich): England und Schottland sind die beiden Mannschaften aus dem Vereinigten Königreich, die an der WM 2026 teilnehmen. Einwohner Curaçaos werden in der Statistik als Niederländer gewertet. Einwohnerinnen und Einwohner Heidelbergs mit einer Staatsbürgerschaft der Länder Haiti, Kap Verde und Panama werden in der Statistik aus Datenschutzgründen nicht berücksichtigt. Ihre Zahl ist so gering, dass eine Veröffentlichung die Personen identifizieren könnte.

Insgesamt leben in Heidelberg 12.192 Personen mit der Staatsangehörigkeit eines der – neben Deutschland – 47 weiteren Teilnehmerländer. Damit ist etwa jede achte Einwohnerin oder jeder achte Einwohner Heidelbergs eine potenzielle Anhängerin oder ein potenzieller Anhänger eines ausländischen Teams.

Tabellarischer Überblick

Nationen Anzahl Einwohner

Ägypten 212

Algerien 380

Argentinien 65

Australien 95

Belgien 77

Bosnien-Herzegowina 461

Brasilien 215

Curaçao **

Deutschland 117.874

DR Kongo 16

Ecuador 61

Elfenbeinküste 12

England *

Frankreich 749

Ghana 57

Haiti ***

Irak 407

Iran 629

Japan 311

Jordanien 47

Kanada 149

Kap Verde ***

Katar 81

Kolumbien 138

Kroatien 446

Marokko 155

Mexiko 174

Neuseeland 42

Niederlande 276

Norwegen 55

Österreich 492

Panama ***

Paraguay 64

Portugal 286

Saudi-Arabien 56

Schottland *

Schweden 103

Schweiz 218

Senegal 35

Spanien 851

Südafrika 47

Südkorea 298

Tschechien 118

Tunesien 412

Türkei 2.446

Uruguay 14

USA 1.006

Usbekistan 46

Vereinigtes Königreich (Teilnehmer: England, Schottland) 387

sonstige Nationen 20.225

Gesamt 150.291

* gemeinsam mit Vereinigtes Königreich ausgewiesen

** gemeinsam mit den Niederlanden ausgewiesen

*** aus Datenschutzgründen nicht aufgeführt

Aufgeführt ist die Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum Stichtag 31. Dezember 2025

Quelle Kommunale Statistikstelle, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung Heidelberg. Eigene Fortschreibung, 2026.