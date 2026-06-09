Heidelberg / Metropolregion rhein-Neckar – Nur zwölf Personen von der Elfenbeinküste gemeldet – Deutschland ist im Fußballfieber: Bei der am Donnerstag, 11. Juni 2026, in Mexiko-Stadt beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, USA und Kanada fiebern Fans in der ganzen Welt mit ihren Nationalteams mit – natürlich auch in Heidelberg. In der international ausgerichteten Wissenschaftsstadt dürfte jede der 48 teilnehmenden Mannschaften ihre Anhänger haben.
Die größte potenzielle Fangemeinde hat die Türkei mit 2.446 in Heidelberg gemeldeten Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern. Es folgen die Vereinigten Staaten von Amerika (1.006), Spanien (851) und Frankreich (749). Die Elfenbeinküste (12 Personen) und Uruguay (14 Personen) sind zahlenmäßig am geringsten vertreten. Unter dem Vereinigten Königreich finden sich unter anderem Engländer und Schotten (eine getrennte Ausweisung ist nicht möglich): England und Schottland sind die beiden Mannschaften aus dem Vereinigten Königreich, die an der WM 2026 teilnehmen. Einwohner Curaçaos werden in der Statistik als Niederländer gewertet. Einwohnerinnen und Einwohner Heidelbergs mit einer Staatsbürgerschaft der Länder Haiti, Kap Verde und Panama werden in der Statistik aus Datenschutzgründen nicht berücksichtigt. Ihre Zahl ist so gering, dass eine Veröffentlichung die Personen identifizieren könnte.
Insgesamt leben in Heidelberg 12.192 Personen mit der Staatsangehörigkeit eines der – neben Deutschland – 47 weiteren Teilnehmerländer. Damit ist etwa jede achte Einwohnerin oder jeder achte Einwohner Heidelbergs eine potenzielle Anhängerin oder ein potenzieller Anhänger eines ausländischen Teams.
Tabellarischer Überblick
Nationen Anzahl Einwohner
Ägypten 212
Algerien 380
Argentinien 65
Australien 95
Belgien 77
Bosnien-Herzegowina 461
Brasilien 215
Curaçao **
Deutschland 117.874
DR Kongo 16
Ecuador 61
Elfenbeinküste 12
England *
Frankreich 749
Ghana 57
Haiti ***
Irak 407
Iran 629
Japan 311
Jordanien 47
Kanada 149
Kap Verde ***
Katar 81
Kolumbien 138
Kroatien 446
Marokko 155
Mexiko 174
Neuseeland 42
Niederlande 276
Norwegen 55
Österreich 492
Panama ***
Paraguay 64
Portugal 286
Saudi-Arabien 56
Schottland *
Schweden 103
Schweiz 218
Senegal 35
Spanien 851
Südafrika 47
Südkorea 298
Tschechien 118
Tunesien 412
Türkei 2.446
Uruguay 14
USA 1.006
Usbekistan 46
Vereinigtes Königreich (Teilnehmer: England, Schottland) 387
sonstige Nationen 20.225
Gesamt 150.291
* gemeinsam mit Vereinigtes Königreich ausgewiesen
** gemeinsam mit den Niederlanden ausgewiesen
*** aus Datenschutzgründen nicht aufgeführt
Aufgeführt ist die Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum Stichtag 31. Dezember 2025
Quelle Kommunale Statistikstelle, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung Heidelberg. Eigene Fortschreibung, 2026.