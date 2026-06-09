Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Frauen sind von den gesundheitlichen Folgen des Klimawandels häufig besonders betroffen. Welche Risiken Sommerhitze für Frauen mit sich bringt und wie Schutzmaßnahmen aussehen können, steht im Mittelpunkt einer Online-Veranstaltung am Montag, 15. Juni, von 19 bis 20 Uhr. Die Veranstaltung „Frauengesundheit im Klimawandel: Warum Frauen bei Hitze stärker betroffen sind“ findet im Rahmen des bundesweiten Hitzeaktionstags statt. Organisiert wird sie unter dem Dach der Kommunalen Gesundheitskonferenz Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg vom Netzwerk Klimawandel und Gesundheit gemeinsam mit den Kooperationspartnerinnen der Themenreihe „Frauengesundheit im Fokus“.

Der Klimawandel betrifft nicht alle Menschen gleichermaßen. Frauen leiden bei Sommerhitze häufiger unter gesundheitlichen Belastungen, gleichzeitig werden die damit verbundenen Risiken oft noch unterschätzt. Die Veranstaltung möchte deshalb über die besonderen Herausforderungen informieren und Lösungsansätze aufzeigen. Im ersten Teil des Vortrags wird erläutert, warum Frauen aufgrund biologischer Faktoren, verschiedener Lebensphasen und sozialer Rahmenbedingungen besonders von Hitze betroffen sind. Zudem wird thematisiert, wie Frauen als Zielgruppe besser erreicht und über gesundheitliche Risiken informiert werden können. Im zweiten Teil steht die Schwangerschaft im Fokus. Dabei geht es unter anderem um die Frage, welche zusätzlichen Belastungen hohe Temperaturen für Schwangere mit sich bringen und wie ein wirksamer Schutz gelingen kann. Referentinnen sind Dr. Katharina Scherber vom Barmer Institut für Gesundheitssystemforschung sowie Dr. Yvonne Heimann vom Universitätsklinikum Jena (Institut für Medizinische Statistik, Informatik und Datenwissenschaften sowie Klinik für Geburtsmedizin).

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Interessierte können sich online anmelden unter https://pretix.eu/KGK/KliGes-Frauen.

Quelle: Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 09:51