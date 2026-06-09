Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Arbeitsmarkt unterliegt einem fortlaufenden Wandel. Beschäftigte müssen sich immer wieder und schneller auf Veränderungen einlassen. Manchmal kommt man aber auch selbst an den Punkt, an dem man merkt, dass es Zeit für eine berufliche Veränderung ist.

„Einen Schritt weiter“ geht es beruflich mit den Workshop-Wochen des Teams der Berufsberatung im Erwerbsleben der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN). Vom 8. bis 19. Juni behandeln acht digitale

Vorträge, die jeweils 90 Minuten dauern, verschiedene Themen rund um die berufliche Neuorientierung. Die Teilnahme an allen Vorträgen ist kostenlos, eine Anmeldung erfolgt über die Internetseite https://eveeno.com/workshops-bbie-mrn.

Fragen können per Mail übermittelt werden:

Ludwigshafen.Beratung4.0@arbeitsagentur.de. Infos zum Angebot der Berufsberatung im Erwerbsleben der Agenturen für Arbeit Landau, Ludwigshafen,

Mannheim und Heidelberg gibt es auf der Internetseite www.arbeitsagentur.de/vorort/ludwigshafen/bbie.

Das Vortragsprogramm

Dienstag, 9. Juni

• 9 Uhr: KI im Bewerbungsprozess

• 16.30 Uhr: Ihr Weg zum Traumberuf – Weil Ihre Stärken zählen

Donnerstag, 11. Juni

• 9.30 Uhr: Quereinstieg – So kann’s gelingen

• 16 Uhr: Orientierung. Jetzt! Zeit für einen beruflichen Neustart

Montag, 15. Juni

• 9.30 Uhr: Veränderung erfolgreich gestalten

• 16.30 Uhr: Ihr Weg zum Traumberuf – Ihre Interessen im Blick

Dienstag, 16. Juni

• 16 Uhr: Jobs im Öffentlichen Dienst

Quelle: Arbeitsagentur Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 08:50