Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 12. Juli 2026, entscheiden die Heidelberger Bürgerinnen und Bürger in einem Bürgerentscheid über die Grundsatzfrage, ob die Stadt Heidelberg das Gebiet Lammerskopf auf ihrer Gemarkung als Standort für Windenergieanlagen entwickeln soll. Die Abstimmungsfrage lautet: „Soll die Stadt Heidelberg grundsätzlich das Gebiet Lammerskopf auf ihrer Gemarkung als Standort für Windkraftanlagen entwickeln?“ Stimmberechtigt sind Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren.

Forum Energiedialog im Austausch mit Jugendgemeinderat und Schülervertretungen

Das Forum Energiedialog Baden-Württemberg trifft sich deshalb am Montag, 15. Juni 2026, von 17 bis 18.30 Uhr im Neuen Sitzungssaal des Rathauses, Marktplatz 10, mit dem Jugendgemeinderat und Vertreterinnen und Vertretern der Schülermitverantwortung (SMV) der Heidelberger Schulen. Die Veranstaltung soll jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich über den Bürgerentscheid zu informieren und ihre Fragen einzubringen.

Im Mittelpunkt stehen grundlegende Informationen zu dem demokratischen Element Bürgerentscheid und welche Regelungen dafür gelten. Zudem geht es um Sachinformationen zum Bürgerentscheid Windenergie am Lammerskopf. Das Forum Energiedialog möchte mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen und Raum für Fragen, Perspektiven und Themen bieten, die junge Menschen rund um die Abstimmung bewegen.

Das Forum Energiedialog Baden-Württemberg ist ein Angebot des Landes und unterstützt die Stadt Heidelberg dabei, eine sachliche, faire und ergebnisoffene Debatte beim Bürgerentscheid Windenergie am Lammerskopf zu führen. Weitere Informationen zum Forum Energiedialog sind online unter www.energiedialog-bw.de abrufbar.

Die Stadt Heidelberg bündelt Informationen zum Bürgerentscheid auf ihrer Internetseite unter www.heidelberg.de/lammerskopf⁠.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 09:44