Frankenthal – Business-Lunch am 12. Juni bei Floris Eiscafé

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum nächsten Business-Lunch lädt Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer am
Freitag, 12. Juni um 12 Uhr bei Floris Eiscafé in der Wormser Straße 35 ein.
Beim Netzwerktreffen der Frankenthaler Wirtschaftstreibenden nehmen wie gewohnt
Vertreter des Stadtvorstands und der Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und
Wirtschaftsförderung teil.
In wechselnden Lokalitäten und bei ungezwungener Atmosphäre soll jeweils der
persönliche Austausch und die Vernetzung lokaler Akteure intensiviert werden.
Außerdem informiert der Oberbürgermeister kurz über aktuelle Themen.
Alle Interessierten aus Handel, Gastronomie, Handwerk usw. sind herzlich
eingeladen. Um Voranmeldung per Mail an stadtmarketing-
tourismus@frankenthal.de wird gebeten.
Wer künftig regelmäßige Informationen über Aktivitäten und Aktionen der
Wirtschaftsförderung erhalten möchte, kann sich unter
www.frankenthal.de/wirtschaftsförderung in den E-Mail-Verteiler eintragen.
Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 22:38