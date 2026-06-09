Frankenthal – Business-Lunch am 12. Juni bei Floris Eiscafé

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum nächsten Business-Lunch lädt Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer am

Freitag, 12. Juni um 12 Uhr bei Floris Eiscafé in der Wormser Straße 35 ein.

Beim Netzwerktreffen der Frankenthaler Wirtschaftstreibenden nehmen wie gewohnt

Vertreter des Stadtvorstands und der Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und

Wirtschaftsförderung teil.

In wechselnden Lokalitäten und bei ungezwungener Atmosphäre soll jeweils der

persönliche Austausch und die Vernetzung lokaler Akteure intensiviert werden.

Außerdem informiert der Oberbürgermeister kurz über aktuelle Themen.

Alle Interessierten aus Handel, Gastronomie, Handwerk usw. sind herzlich

eingeladen. Um Voranmeldung per Mail an stadtmarketing-

tourismus@frankenthal.de wird gebeten.

Wer künftig regelmäßige Informationen über Aktivitäten und Aktionen der

Wirtschaftsförderung erhalten möchte, kann sich unter

www.frankenthal.de/wirtschaftsförderung in den E-Mail-Verteiler eintragen.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 22:38