Frankenthal – 10 Jahre Kita Haydnstraße: Großes Sommerfest mit Tombola und Trikot- Versteigerung



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die städtische Kindertagesstätte Haydnstraße feiert am Samstag, 13. Juni, ihr

zehnjähriges Bestehen mit einem großen Sommerfest.

Unter dem Motto „Musikfestival“ lädt die Einrichtung von 10 bis 16 Uhr Kinder, Familien, Ehemalige

sowie alle Interessierten herzlich zum Mitfeiern ein.

Gemeinsam mit dem Team der Kita und dem Elternausschuss haben die Kinder ein

abwechslungsreiches Programm vorbereitet. In den Gruppen wurden Tänze

einstudiert, die beim Fest aufgeführt werden. Außerdem präsentieren die Kinder ein

gemeinsames Geburtstagslied zum zehnjährigen Jubiläum.

Neben dem Bühnenprogramm erwartet die Besucherinnen und Besucher zahlreiche

Mitmachangebote für Kinder. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Gegrillte

Würstchen, Salate, ein vielfältiges Kuchenbuffet sowie verschiedene Getränke laden

zum Verweilen ein.

Ein besonderes Highlight ist die vom Elternausschuss organisierte große Tombola

mit rund 500 attraktiven Preisen. Die Lose können direkt am Veranstaltungstag

erworben werden.



Auch für externe Gäste dürfte ein weiterer Programmpunkt besonders interessant

sein: Gegen 12.30 Uhr wird ein von Ex-FCK-Profi Philipp Clement signiertes Trikot

aus dem DFB-Pokal-Finale 2024 versteigert. Der Elternausschuss lädt ausdrücklich

auch interessierte Mitbieterinnen und Mitbieter von außerhalb der Kita-Gemeinschaft

ein, an der Versteigerung teilzunehmen.

Eingeladen sind insbesondere aktuelle und ehemalige Kita-Kinder mit ihren Familien,

Nachbarn, Freunde der Einrichtung sowie alle Interessierten.

Der Erlös des Sommerfestes, der Tombola und der Versteigerung kommt vollständig

den Kindern der Kita Haydnstraße zugute. Die Kita Haydnstraße freut sich auf

zahlreiche Besucherinnen und Besucher und ein fröhliches Jubiläumsfest mit vielen

aktuellen und ehemaligen Kita-Familien.

Mehr zur Kita Haydnstraße und den weiteren Kindertagesstätten in Frankenthal unter

www.frankenthal.de/kitas

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 22:30