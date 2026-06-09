Frankenthal – 10 Jahre Kita Haydnstraße: Großes Sommerfest mit Tombola und Trikot- Versteigerung

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die städtische Kindertagesstätte Haydnstraße feiert am Samstag, 13. Juni, ihr
zehnjähriges Bestehen mit einem großen Sommerfest.
Unter dem Motto „Musikfestival“ lädt die Einrichtung von 10 bis 16 Uhr Kinder, Familien, Ehemalige
sowie alle Interessierten herzlich zum Mitfeiern ein.
Gemeinsam mit dem Team der Kita und dem Elternausschuss haben die Kinder ein
abwechslungsreiches Programm vorbereitet. In den Gruppen wurden Tänze
einstudiert, die beim Fest aufgeführt werden. Außerdem präsentieren die Kinder ein
gemeinsames Geburtstagslied zum zehnjährigen Jubiläum.
Neben dem Bühnenprogramm erwartet die Besucherinnen und Besucher zahlreiche
Mitmachangebote für Kinder. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Gegrillte
Würstchen, Salate, ein vielfältiges Kuchenbuffet sowie verschiedene Getränke laden
zum Verweilen ein.
Ein besonderes Highlight ist die vom Elternausschuss organisierte große Tombola
mit rund 500 attraktiven Preisen. Die Lose können direkt am Veranstaltungstag
erworben werden.
Auch für externe Gäste dürfte ein weiterer Programmpunkt besonders interessant
sein: Gegen 12.30 Uhr wird ein von Ex-FCK-Profi Philipp Clement signiertes Trikot
aus dem DFB-Pokal-Finale 2024 versteigert. Der Elternausschuss lädt ausdrücklich
auch interessierte Mitbieterinnen und Mitbieter von außerhalb der Kita-Gemeinschaft
ein, an der Versteigerung teilzunehmen.
Eingeladen sind insbesondere aktuelle und ehemalige Kita-Kinder mit ihren Familien,
Nachbarn, Freunde der Einrichtung sowie alle Interessierten.
Der Erlös des Sommerfestes, der Tombola und der Versteigerung kommt vollständig
den Kindern der Kita Haydnstraße zugute. Die Kita Haydnstraße freut sich auf
zahlreiche Besucherinnen und Besucher und ein fröhliches Jubiläumsfest mit vielen
aktuellen und ehemaligen Kita-Familien.
Mehr zur Kita Haydnstraße und den weiteren Kindertagesstätten in Frankenthal unter
www.frankenthal.de/kitas
Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 22:30