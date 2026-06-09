Eberbach – Ernteprojekt „Gelbes Band“ – Projekt gegen Verschwendung von Lebensmitteln



Eberbach/Metropolregion Rhein.Neckar – Obstbaum-Besitzer und -Besitzerinnen gesucht!

Der Naturschutzbund (NABU) Eberbach-Schönbrunn, die Stadt Eberbach, die Gemeinde Schönbrunn und der Naturpark Neckartal-Odenwald möchten mit dem Ernteprojekt „Gelbes Band“ bewirken, dass Obst geerntet und nicht verschwendet wird.

Jedes Jahr verdirbt tonnenweise gutes Obst ungenutzt auf privaten und öffentlichen Wiesen. Um dieser Lebensmittelverschwendung aktiv entgegenzuwirken, beteiligt sich die Stadt Eberbach am bundesweiten Ernteprojekt „Gelbes Band“. Die Aktion signalisiert Bürgerinnen und Bürgern, wo sie kostenlos und ohne vorherige Rücksprache frische Früchte für den Eigenbedarf ernten dürfen. Wichtig ist jedoch, dass nur mit dem gelben Band gekennzeichnete Bäume abgeerntet werden dürfen und dabei stets sorgsam mit den Obstbäumen umgegangen wird.

Für ein harmonisches Miteinander und den Schutz der Natur gelten beim Ernteprojekt klare Verhaltensregeln für alle Selbstpflücker:

Ausschließliche Ernte: Es dürfen nur Bäume und Sträucher abgeerntet werden, die tatsächlich ein gelbes Band tragen.

Schonender Umgang: Die Bäume dürfen nicht beschädigt werden; das Klettern auf die Bäume sowie das Abreißen von Ästen ist untersagt.

Eigenes Risiko: Das Betreten der Grundstücke und das Ernten erfolgt auf eigene Gefahr.

Sauberkeit: Die Grundstücke müssen so sauber hinterlassen werden, wie sie vorgefunden wurden.

Trotz Freigabe der Obstbäume zum Ernten bleibt jedoch die Verkehrssicherungspflicht nach wie vor beim Eigentümer der Fläche bzw. der Bäume.

Mitmachen

Wer Obstbäume oder -sträucher besitzt und bei dem Ernteprojekt teilnehmen möchte, kann sich gelbe Bänder an folgenden Anlaufstellen zu den jeweiligen Öffnungszeiten kostenlos abholen:

Stadtverwaltung Eberbach

Klimaschutz, 4.OG, Büro 4.12

Leopoldsplatz 1

69412 Eberbach

Telefon 06271 87-1

klimaschutz@eberbach.de

www.eberbach.de

Gemeinde Schönbrunn

Herdestraße 2

69436 Schönbrunn

Tel.: 06272 / 9300-0

info@gemeinde-schoenbrunn.de

www.gemeinde-schoenbrunn.de

Naturpark Neckartal-Odenwald

Kellereistraße 36,

69412 Eberbach

Tel.: 06271-942275

info@naturpark-neckartal-odenwald.de

www.naturpark-neckartal-odenwald.de

Quelle: Stadtverwaltung Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 21:46